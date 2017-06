Otce mladého aktivisty Čecha propustili z kina. Radnice se mi mstí, tvrdí

Když prostějovská radnice v loňském roce připravovala transformaci zdejšího kina Metro, ubezpečovala, že všichni dosavadní zaměstnanci přejdou pod nově zřízenou příspěvkovou organizaci města. Jako faktický vedoucí, který se staral o provoz, dramaturgii a filmy, v kině roky působil i Ivan Čech. Pět měsíců poté, co transformace proběhla, dostal výpověď.

„Lidsky umím pochopit, že mě nová ředitelka nechce, ale vadí mi, jak lhala a jak lhali na radnici. Ze začátku tvrdili, že v kině zůstanu pracovat. Výpověď samozřejmě beru jako pomstu za Jakuba, protože nová ředitelka dělá všechno s vědomím radnice,“ je přesvědčen Ivan Čech.

Ten se ve filmové branži a prostějovské kultuře - třeba jako úspěšný loutkoherec - pohybuje zhruba posledních dvacet let.

„Když jsme se s ředitelkou poprvé setkali, podala mi ruku a řekla, že se těší na spolupráci. A později mi sdělila, že mám výpověď,“ diví se Čech, který jako zaměstnanec města pouze přešel pod nově zřízenou příspěvkovou organizaci. Do konkurzu na ředitele kina se přihlásit nemohl, protože neměl požadované vysokoškolské vzdělání.

Zásah radnice odmítá ředitelka kina i náměstkyně primátorky

Výběrové řízení vyhrála šestadvacetiletá Barbora Prágerová, která pochází z Olomouce, kde na Univerzitě Palackého dokončuje studium filmu a divadla a je například dramaturgyní festivalu Academia Film Olomouc. Vyhazov dlouholetého zaměstnance kina Ivana Čecha vysvětluje nadbytečností a odmítá, že by plnila přání radnice.

„Přijala jsem práci ředitelky kina, kterou zastávám. Rozhodně popírám, že by mě někdo úkoloval, co mám dělat. Rozhodnutí dělám sama,“ ohradila se Prágerová.

Náměstkyně primátorky Prostějova Ivana Hemerková, která má na starosti kulturu, popřela, že by radnice na propuštění Ivana Čecha nějak tlačila.

„Paní ředitelka byla jmenovaná do čela organizace a my do personálního obsazení nezasahujeme. Ona se rozhodla, že pro něho nemá pozici, a my s tím nemůžeme nic dělat,“ tvrdí náměstkyně. Do nově vytvořené příspěvkové organizace podle ní přešli všichni tři zaměstnanci a město stanovilo pozici ředitele.

„Pak už jsme to nechali na paní ředitelce,“ tvrdí Hemerková.

Opozice: Je to přinejmenším velmi zvláštní shoda náhod

O transformaci kina Metro začali představitelé Prostějova mluvit loni. Do té doby biograf fungoval pod městem. To přitom v roce 2009 příspěvkovou organizaci zrušilo a kino zařadilo pod radnici. Opětovné vytvoření příspěvkové organizace primátorka Prostějova Alena Rašková obhajovala tím, že kino tak získá větší prostor a možnost pro nové programy a projekty.

„Věříme, že tento krok bude ku prospěchu diváka,“ tvrdila Rašková.

Opozice v zastupitelstvu propuštění Čecha kritizuje.

„Nepochybně je to přinejmenším velmi zvláštní shoda náhod,“ je přesvědčený zastupitel František Filouš.

Když se transformace kina Metro v příspěvkovou organizaci schvalovala, na zastupitelstvu se strhla diskuse, jestli jde o efektivní krok z hlediska provozu, nákladů a ekonomiky, nebo je to proces, který má důvody někde jinde.

„S očekáváním teď budeme studovat analýzu provozu kina, až nám bude předložena. Je potřeba se k tomu vrátit, protože otázka po smyslu transformace kina je opět na stole,“ sdělil Filouš.

Čech vyhrál spor a upozornil na prohřešky radních i tajemníka

Pro Ivana Čecha to není poprvé, kdy musí čelit tvrdému tlaku z prostějovské radnice. Když jeho syn Jakub v minulosti upozornil na střet zájmů některých prostějovských radních a úřady v prvním kole rozhodly, že nešlo o přestupek, politici začali rodičům hrozit žalobou za úhradu nákladů na advokáty.

Jakub Čech se však odvolal a krajský úřad nakonec přestupek proti zákonu o střetu zájmů potvrdil (psali jsme zde).

Dnes šestnáctiletý Jakub, kterému soud nedávno přiznal svéprávnost (více čtěte zde), se o komunální politiku začal zajímat velmi brzy. Svůj první spor s prostějovskou radnicí vyhrál ještě jako nezletilý. Po magistrátu chtěl informace o kontroverzním projektu přestavby centra města, ale ten to odmítl. Úředníci místo toho zase psali jeho rodičům.

Krajský úřad však rozhodl, že šlo o nezákonný postup a Prostějov musel Jakubovi Čechovi odpovědět. Mladý aktivista odhalil i další nepravosti na radnici. Přišel třeba na to, že její tajemník v oznámení o příjmech léta tajil svůj pracovní poměr pro místní vodárny, za což ho nedávno potrestal krajský úřad pokutou (podrobnosti zde).