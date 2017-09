Prastarou dubovou alej u tovačovského rybníka čeká oživení za tři miliony

Stromořadí založené rodem Pernštejnů před více než čtyřmi stoletími čeká částečná obměna téměř dvou stovek stromů, další se dočkají odborného ošetření.

Lesy České republiky, které revitalizace přijde na tři miliony korun a přispěla na ni i Evropská unie, ale ubezpečují, že místo vykácených stromů patřících do aleje vysadí 242 nových. Půjde převážně o duby letní, dále také jilmy vazy a topoly černé.

„V lokalitě jsou velmi cenné staré stromy. Chceme jich udržet co nejvíce, aby tvořily kostru porostu a zachovaly mozaiku polopřirozených biotopů,“ uvedl Roman Říha z Krajského ředitelství Lesů ČR v Brně.

Cílem obnovy, která má trvat do dubna a lidé by při ní hlavně během kácení neměli do stromořadí vstupovat, je zvýšení bezpečnosti návštěvníků místa, ale také zachování prostředí pro chráněná zvířata. V aleji žije například devět druhů netopýrů nebo brouci páchník hnědý, lesák rumělkový a zástupci kovaříků.