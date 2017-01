Opilý muž vezl dítě, v zatáčce vyjel ze silnice a naboural do stromu

Muž s BMW boural na silnici III. třídy ve směru z obce Véska na Dolany v neděli před čtvrtou hodinou odpoledne.

„Z prvotního šetření vyplývá, že dvaašedesátiletý řidič po projetí levotočivé zatáčky z prozatím přesně nezjištěných příčin sjel nejprve do pravého příkopu. Poté se vrátil zpátky na vozovku, přejel do protisměru, sjel vlevo mimo komunikaci a levou stranou vozidla narazil do stromu,“ popisuje policejní mluvčí Irena Urbánková.

Muž se při nehodě zranil. Policisté odhalili, že řídil opilý.

„Provedli u něj dechovou zkoušku, naměřili přes 1,3 promile alkoholu. Řidič se dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu,“ dodává mluvčí.

V autě s mužem jelo i nezletilé dítě, podle Urbánkové neutrpělo žádné zranění.

„Škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun, na směrovém sloupku na pět tisíc. Policisté se nehodou zabývají a veškeré okolnosti a souvislosti zjišťují,“ uzavírá Urbánková.