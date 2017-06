Olomoucký rockový festival přiveze Uliho Rotha, hvězdu kapely Scorpions

Jeden z nejslavnějších rockerů zahraje skladby z dvojalba Scorpions Revisited, mezi nimiž nebudou chybět písničky Fly to the Rainbow, We’ll Burn the Sky nebo In Trance, které bývají řazeny mezi deset největších hitů „Škorpionů“.

Roth je více než hvězdnou záplatou za programový výpadek, kdy pořadatelům nečekaně odřekla vystoupení americká zpěvačka Dana Fuchs.

„Bohužel zrušila evropskou část svého světového turné. Její rozhodnutí nás samozřejmě velice mrzí, musím se fanouškům za zrušení jejího koncertu omluvit. O to víc jsme se snažili, abychom co nejrychleji domluvili minimálně rovnocennou náhradu. A věřím, že z Uliho Jona Rotha budou mít fanoušci radost,“ řekl pořadatel Bounty Rock Cafe Open Air Dušan Neumann.

Roth měl v letech 1974 až 1978, kdy stáli Scorpions na prahu své celosvětové popularity, na starosti sólovou kytaru a z poloviny také komponování. Nahrál s kapelou pět zásadních desek včetně prvního live alba pod názvem Tokyo Tapes, které je kritiky hodnocené jako jako jedna z nejlepších živých nahrávek v rockové historii.

Tokyo Tapes je posledním albem Scorpions s Ulim Rothem. Stále více se totiž začal projevovat rozdílný styl skládání písní. Zatímco Rothovy songy byly ovlivněné vážnou hudbou a Jimi Hendrixem, Scorpions prosazovali výrazně hardrockový styl.

Na festivalu vystoupí Pražský výběr, Škwor či Beyond The Black

Uli Roth proto z kapely v roce 1978 odešel. „Za sebou má několik vydařených sólových projektů, ale je důležité zmínit, že byl v roce 1998 s Joem Satrianim a Michaelem Schenkerem členem legendárního tria G3,“ zdůraznil Neumann.

Roth taky se svou unikátní kytarou a hlasem hostoval na studiových i koncertních nahrávkách kapel Scorpions, Angra nebo projektu metalové opery Avantasia.

Festival Bounty Rock Cafe Open Air, který loni navštívilo zhruba 2 500 lidí, kromě Uliho Rotha do Olomouce přiveze také českou bigbítovou klasiku Pražský výběr, minus123minut nebo metalový Škwor. Pořadatelé ale pozvali i vycházející hvězdu německého symfonic metalu - Beyond The Black.

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v sítích Ticketportal a Ticketstream za zvýhodněných 799 korun, na místě lístek přijde na 999 korun.