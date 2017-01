Starosta koupil pozemek za sto tisíc, teď ho nabízí za tři miliony

Celý příběh začal už v roce 2009, kdy Crhonek kupuje se svou manželkou od hraběte Belcrediho přes 11 tisíc metrů čtverečních půdy. Jde o pozemek na kraji obce u silnice směrem na Sněhotice.

V září následujícího roku zastupitelstvo Brodku schvaluje nový územní plán. Pozemek manželů Crhonkových je v něm navržen jako plocha bydlení - individuální bydlení. Z půdy se tak stává stavební parcela a jedna z realitních kanceláří ji nyní začala nabízet na prodej za 2,97 milionu korun.

Bývalý starosta odmítá, že by šlo o spekulativní nákup. „Já jsem nikde inzerát nedával. Jednou jsem byl v realitce, jestli o to bude zájem. Stejně zájem není, takže jsem se rozhodl, že to nechám vnoučatům. Já jsem na ničem vydělat nechtěl a pozemek jsem nekupoval s tím, že ho budu prodávat. Ještě jsem nic neprodal,“ prohlašuje nyní Crhonek.

Jenže skutečnost je podle všeho jiná. Inzerát v realitní kanceláři je aktuální, přičemž poslední aktualizace byla 10. 6. 2016. V nabídce stojí: „Prodej stavebního pozemku. Exkluzivně nabízíme prodej pozemku určeného územním plánem k bydlení.“

Fakt, že je nabídka opravdu aktuální, potvrdila i makléřka Marie Vymazalová. „Ano, pozemek máme v nabídce a s panem Crhonkem jsem mluvila, je to tak 14 dnů, protože se přihlásili nějací zájemci,“ řekla nyní MF DNES makléřka.

„Už nevím, jak to bylo, nepamatuji si.“

V Brodku a okolí se běžně stavební parcely prodávají i za 500 korun za metr čtvereční.

„Na této parcele je potřeba dodělat sítě, protože ty tam nejsou. A odpovídá tomu i cena,“ dodala Vymazalová. Crhonek chce za metr čtvereční 312 korun.

Příslušník významného šlechtického rodu z Lombardie Richard Belcredi se do Brodku u Prostějova vrátil v 90. letech, poté co restituoval zámek a lesy. Proslul vstřícností, laskavostí a skromností a byl velmi oblíbený. Belcredi zemřel loni krátce před Vánocemi ve věku nedožitých devadesáti let (více čtěte zde).

Bývalý starosta Crhonek odmítá, že by chtěl na Belcredim vydělat. „My jsme měli s doktorem Belcredim perfektní vztahy. Když jsem pozemek kupoval, tak už byl územní plán změněný,“ reagoval na otázky MF DNES.

Po upozornění, že podle doložitelných dokumentů se uskutečnila napřed koupě a až následující rok se schvaloval územní plán, prohlásil, že už si sled událostí přesně nepamatuje.

„Já už teď nevím, jak to všechno proběhlo. Já si to už nepamatuji. Schvalování územního plánu se táhlo dlouho a já už si to nepamatuji, jak to bylo po sobě.“

Na nákupu a prodeji pozemků vydělal i prostějovský úředník

Současný starosta Brodku u Prostějova Radek Rozmánek v době, kdy se schvaloval nový územní plán, nebyl zastupitelem.

„O těchto pozemcích jsem tehdy vůbec nevěděl. Mně tam vadily jiné věci, například fotovoltaika, která se nakonec nepostavila. Já jsem byl pouze na nějakém dílčím projednávání jako zástupce veřejnosti,“ odtušil Rozmánek. Potvrdil nicméně, že Crhonkův pozemek je opravdu na prodej, a to už delší dobu.

„Paní místostarostka mi jednou říkala, že volali zájemci nebo lidé z realitky a ptali se, jak je to tam například s napojením inženýrských sítí,“ podotkl starosta.

V regionu nejde o jediný případ sporného zhodnocení pozemku. V Prostějově nedávno vyšlo najevo, že vysoce postavený úředník zdejší radnice koupil od jednaosmdesátiletého důchodce strategickou půdu u jedné z výpadovek. Po změně územního plánu ji už jako průmyslovou zónu prodal za pět milionů korun městu. Vydělal tak sedminásobek vložených peněz. Z radnice nakonec úředník po dohodě odešel a žádné odstupné nedostal (psali jsme zde).