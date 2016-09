Nová olomoucká čtvrť nevznikne ještě roky, budoucí byty už však mizí

Nová Sladovna naváže na již fungující hotel Ibis. Tvořit ji bude pět samostatných domovních bloků. Součástí čtvrti, která bude mít rozlohu zhruba pěti fotbalových hřišť, budou celé nové ulice, odpočinkové plochy a 900 až tisíc parkovacích míst. Stavbu investoři zahájí začátkem příštího roku.

„Domy blíže k Varšavskému náměstí budou čistě obytné, u Wolkerovy ulice v nich budou převládat administrativních prostory, byty budou jen v horních patrech. V přízemí bloků se počítá s komercí,“ popsal David Sedlář, manažer společnosti Nová Sladovna, která je jedním z investorů.

V domech podle něj bude k dispozici malometrážní i rezidenční bydlení, a to za ceny, které jsou v Olomouci obvyklé. Byty v prvním plánovaném bloku, do jehož stavby se dělníci zřejmě pustí začátkem příštího roku a dokončit by ho měli v polovině roku 2018, již realitní makléři nabízejí ke koupi.

Nejmenší byt 1+kk zájemce přijde na zhruba 1,4 milionu, za více než stometrové třípokojové bydlení kupec zaplatí přes 3,8 milionu. Drtivá většina bytů prvního bloku - celkem 39 ze 45 - je už ale podle internetových stránek společnosti Elite real service, která bydlení v nové čtvrti nabízí, rezervovaná.

„Zájem o ně je velký, odpovídá současné situaci v Olomouci, ve které jdou byty rychle na odbyt,“ řekl jednatel Zdeněk Gaďourek.

Tempo výstavby bude záležet i na zájmu kupujících

Další byty budou zájemcům k dispozici v dalších etapách. „Na první etapu by měla v krátkém sledu navázat druhá, pak třetí a čtvrtá. Pátá bude mít mírné zpoždění,“ řekl Sedlář. Podotkl, že tempo jednotlivých etap výstavby bude závislé na zájmu kupujících. A to nejen o bydlení, ale také o kanceláře.

„Byty se zatím daří prodávat dobře, u administrativních prostor je to tak padesát na padesát. Každopádně bychom byli rádi, kdyby se projekt podařilo dokončit v letech 2020 až 2022,“ upřesnil.

Developer uvádí, že náklady na vybudování Nové Sladovny, jejíž součástí budou nové ulice, odpočinkové plochy či menší hřiště pro děti, se budou pohybovat ve stovkách milionů korun.

„Finální částka závisí na cenách stavebních prací, respektive na tom, za kolik se je podaří vysoutěžit,“ dodal Sedlář.

Byty místo sladoven i kasáren

Nyní mají investoři k dispozici plochu o rozloze přibližně tří hektarů. Konkrétně území ohraničené ze západu Wolkerovou ulicí, ze severu železniční tratí a nádražím Olomouc - Nová Ulice, z východu pozemky u stávajících panelových domů kolem Varšavského náměstí a z jihu zástavbou u ulic U Pivovaru a Polská.

V areálu dříve fungovaly mrazírny a sladovny. Průmyslové budovy, které byly mnohdy v natolik havarijním stavu, že je podle vlastníků nešlo efektivně využívat, již srovnala se zemí těžká technika.

Nová Sladovna není jedinou velkou investicí do bytové výstavby v krajském městě. Například společnost Sochorova stavební se chystá přebudovat bývalá Sochorova kasárna u třídy 17. listopadu a Šantovy ulice na komplex se dvěma bloky obytných domů, ve kterých najde novou adresu přibližně 350 domácností. Více než polovina plánovaných bytů, mezi kterými nebudou chybět ani střešní vily a mezonety, by mohla být hotová do dvou let.

Novostavby ale přibudou i v jiných lokalitách, například na Horním Lánu, na Pražské, na Nových Sadech či ve Slavoníně.