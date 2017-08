Lidé u D1 zoufají. Ani nový kus dálnice je tisíců aut pod okny nezbaví

Bezmála 10 tisíc aut, z toho polovinu kamionů musí denně vystát obyvatelé Oseku nad Bečvou na Přerovsku. Hlavně ti, co bydlí nejblíž jedné z nejvytíženějších silnic v okrese, se upínají k dálnici D1, která se staví hned za vesnicí. Jen ta je zbaví permanentního hluku. Jenže...

Jako by nestačilo, že se nedávno dozvěděli o možná dokonce ročním zpoždění právě budovaného propojení z Lipníka nad Bečvou do Přerova, vypadá to, že kamiony směřující na Zlín a Břeclav budou i po dostavbě tohoto úseku smět přes Osek – stejně jako Prosenice či Lýsky – jezdit dál. Zatím jim v tom totiž nikdo nehodlá zabránit.

Starosta Oseku Martin Engl si to představoval jinak. „Teď nám tady jezdí nákladní doprava o to intenzivněji, že silnici využívají i vozidla ze stavby dálnice. Ta se přitom ještě o rok prodlouží. Proto bychom byli rádi, aby tranzit přes Osek a Prosenice byl potom odstřihnutý a přesměrovaný na nový úsek dálnice,“ řekl.

Englovi přijde logické ušetřit Osečany už z toho důvodu, že nová dálnice vede paralelně vedle silnice I/47, která prochází obcí.

„Pokud nebude tranzit přes Osek zakázán, tak je na řidiči kamionu, kudy pojede. Jedna varianta ho vyplivne v Přerově u Kauflandu na křižovatce ze strany od Vinar, druhá ho vyvede z nové dálnice na té samé křižovatce, akorát směrem od Předmostí,“ popsal starosta.

Engl se obává, že u řidičů zvítězí spíš varianta přes Osek, protože sjezd z dálnice v Přerově bude pro ně složitější.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale žádná omezení nechystá. Ani nemůže. Stejně jako nejde zakázat kamionům vjezd na novou dálnici, nemůže jim zakázat ani silnici první třídy. Ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala navíc považuje obavy starostů obcí za zbytečné.

„Když tam bude dálnice, tak nevím, proč by kamion jel Osekem – možná jen kdyby chtěl řidič ušetřit na mýtu,“ myslí si.

Vykázat kamiony by mohlo hejtmanství

Zakázat kamionům cestu přes Osek by mohl jenom Olomoucký kraj, až na něj ŘSD po zprovoznění dálnice stávající silnici první třídy převede. „Když silnici vyřadíme z jedničky a stane se z ní dvojka, dá se tam tranzitní doprava regulovat. A my ji převádět chceme,“ uvedl Fiala.

Problém je v tom, že kraj nemá o silnici zájem. Tedy do doby, než bude hotový také poslední úsek D1 Přerov–Říkovice. Ten se přitom ještě nezačal stavět.

„Pokud by měl být v provozu jen úsek Lipník–Přerov bez toho, aniž by se dalo pokračovat na Říkovice, tak silnici nepřevezmeme,“ sdělil František Pěruška z odboru dopravy Krajského úřadu v Olomouci.

I on si na rozdíl od ŘSD myslí, že většina dopravy i po zprovoznění dálnice mezi Lipníkem a Přerovem zůstane na silnici vedoucí přes Osek:

„Hotovou dálnici budou využívat občané Lipníku, aby se dostali rychleji do Přerova do Kauflandu. Dálnici podle mě využije jedno auto za hodinu. Většina pojede buď na Olomouc, jako jezdí dnes, nebo přes Osek.“

Postavit kus dálnice a nepustit na něj auta? I to je možnost

Je možné, že řidiči nakonec na výběr ani mít nebudou. Ředitel brněnského ŘSD Fiala nevyloučil variantu pouze částečného zprovoznění nového úseku dálnice. I to je jedno ze zvažovaných opatření, které by mělo zabránit dopravnímu kolapsu v již ucpaném Přerově, kde budovaný kus D1 vyústí.

„Postavit kus dálnice a nepustit na něj dopravu? Může to tak ve finále dopadnout. Pokud ji ale uvedeme do provozu, nemůžeme na ní dopravu zakázat,“ podotkl Fiala.

14kilometrový úsek D1 z Lipníka do Přerova se staví od července 2015, příští rok v létě měl být v provozu. Zástupci ŘSD ale nedávno přiznali, že termín se nestihne a zpoždění může nabrat až rok. Na vině jsou podle nich problémy s přenášením optických kabelů.

Přerovany nečekají lehké časy

S blížící se dálnicí od Lipníka narůstají v Přerově obavy, jak se bude dopravní situace ve městě vyvíjet.

„Nejde o tranzit směřující na sever. Ten nasměruje dopravní značení kolem Velkého Újezdu a po okraji Olomouce tak, aby se Přerovu vyhnul. Kdo to nebude respektovat a zkusí to přes Přerov, pochopí, že je lepší jet cestou delší, ale rychlejší. Tranzit na Břeclav bude ale přes naše město jezdit dál,“ vysvětlil náměstek primátora Pavel Košutek, jenž má na starosti dopravu.

Situaci podle něj nezkomplikuje jen samotné vyústění dálnice v Předmostí, ale také plány správců sítí.

„Například Veolia hodlá v té době rekonstruovat po Přerově asi 11 km potrubí. Přerovany nečekají lehké časy,“ dodal Košutek.

Přerovu by měl ulevit tzv. průpich městem, jehož stavba má začít příští rok na jaře budováním mimoúrovňové křižovatky v Předmostí. Samotný průpich přijde na řadu až v roce 2019. Je tedy možné, že dříve než on bude hotový poslední úsek D1 do Říkovic.

Tato část dálnice má být zároveň obchvatem Přerova. I její přípravy ale nabírají zpoždění. Projekt mimo jiné napadla ekologická organizace Děti Země, jíž se nelíbí, jak se ŘSD hodlá postarat o chráněné druhy živočichů na trase.

Přitom teprve kompletní dálnice přinese úlevu také jiným tranzitem sužovaným obcím. Patří mezi ně i Bochoř, kterou denně projede šest tisíc aut. Starosta obce Ivan Michna proto každou zprávu o průtazích k D1 nese špatně.

„Nelíbí se mi, že se ekologické organizace odvolávají – když to přeženu – kvůli deseti žábám, a nikoho přitom nezajímá, že tady čtyři tisíce obyvatel mají tranzit metr a půl od oken,“ říká.