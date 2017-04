Jesenický paradox. Městské děti dojíždějí do vesnické školy

Paradoxně se tak případem musí zabývat jesenická místostarostka Zdeňka Blišťanová, která jako ředitelka posunula vesnickou školu v České Vsi výrazně nad průměr. Od voleb v roce 2014 jako komunální politička ze sousedního města teď přemýšlí, jak odlivu dětí zabránit.

„Už jsem taky slyšela, že si tím podřezávám větev,“ říká místostarostka. Sama vidí hned několik důvodů, které za problémem stojí.

„Jedním z nich je nešťastné sloučení tří základních škol do jedné v roce 2005. Vznikla tak tři odloučená pracoviště jedné školy, z toho dvě slouží pro první stupeň, třetí pro šestou až devátou třídu. Pro děti to při přechodu na druhý stupeň znamená fakticky přechod do jiné školy,“ vysvětluje Blišťanová.

Navíc pro část Jeseníku nazvanou sídliště Pod Chlumem, zahrnující pět ulic, je podle ní Česká Ves spádovější a autobusovou zastávku mají děti hned u školy.

„Je tak pro ně lepší jet do České Vsi než se dostávat přes půl města do jesenické školy,“ uvedla.

Ředitel jesenické školy: „Na kvalitu výuky stížnosti nemám“

Blišťanová nezastírá, že velkou roli hraje i dobré jméno školy v České Vsi. „Myslím si, že škola je daleko víc otevřená rodičům dětí a také alternativním formám výuky. To může být jeden z hlavních faktorů právě pro rodiče, kteří se rozhodují, do které školy jejich dítě půjde,“ míní jesenická místostarostka.

Ředitel jesenické školy Svatopluk Sekanina uvedl, že jeho zařízení navštěvuje 660 dětí. „Pokles je hodně nepříjemný, ale snažíme se s tím bojovat. Důvody, o kterých mluvila paní místostarostka, těžko ovlivníme. Co se týká kvality výuky, tak nemám žádné stížnosti,“ říká.

„Za úspěch se dá považovat už to, že ve školním roce 2016/2017 došlo poprvé od sloučení školy k poklesu počtu žáků odcházejících na jinou školu,“ sdělil Sekanina, který je ve funkci od roku 2014.

Ředitel přemýšlí o statistice u odcházejících dětí. „Ideální by bylo zeptat se rodičů, proč chtějí dát své dítě do České Vsi. A s tím potom pracovat. Uděláme si statistiku k začátku nového školního roku,“ přemítá ředitel jesenické základky.

V České Vsi jsou lavice plné

To nová šéfka českoveské základní školy Milada Podolská má příjemnější starosti. Ve škole má plno. Z 350 dětí je přes 150 přespolních, převážná většina dojíždí právě z Jeseníku.

„Po důvodech, proč tomu tak je, nepátrám. My se snažíme, aby škola měla co nejlepší úroveň,“ řekla Podolská. Podle ní rodiče i děti oceňují celkové klima školy.

„Osvědčuje se nám rovněž, že se snažíme vtáhnout do života školy i rodiče a to se nám díky různým akcím daří. Navíc jsme na venkovskou školu hodně úspěšní na různých soutěžích a olympiádách,“ sdělila ředitelka.

Přiznala, že si sama pro sebe udělala neoficiální statistiku s rodiči, jejichž děti přejdou z Jeseníku do českoveské školy od září.

„Letos u nás požádali o nástup rodiče šestnácti dětí z Jeseníku. Polovina uvádí jako důvod větší blízkost k bydlišti, pro další je to úroveň školy,“ popisuje Podolská.

Město o změnách v pedagogickém sboru neuvažuje

Starosta České Vsi Petr Mudra vidí za úspěšností vesnické školy dlouhodobý důraz na její neustálé zlepšování.

„Pedagogický sbor dokazuje, že vesnická škola může v kvalitě konkurovat městským školám. Na obci je, aby k tomu vytvořila podmínky, což se nám myslím daří,“ zhodnotil Mudra. Odchod dětí z Jeseníku do českoveské školy nechce komentovat.

Jesenická radnice nyní zvažuje, jak se základním školstvím naloží do budoucna. „Připravujeme podrobnou analýzu současného stavu, abychom se mohli dobrat výsledku,“ řekla Blišťanová.

Rodiče by podle ní chtěli, aby ve městě znovu byly aspoň dvě městské školy kvůli konkurenci a aby byly úplné, tedy od první do deváté třídy.

„Otázka je, zda k reorganizaci školství dojde. Já si myslím, že by taková změna prospěla,“ doplnila. O personálních změnách v městské škole vedení Jeseníku nyní neuvažuje.