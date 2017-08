Dítě nevypadlo z rychlíku dveřmi, ale oknem, tvrdí muž a hledá svědky

Muž se podle textu své výzvy nacházel ve vagonu vedle vozu, v němž matka se dvěma malými dětmi zamířila na toalety a vše skončilo vypadnutím dvouleté dívky z jedoucího rychlíku. Podle ČTK, která na jeho výzvu upozornila, pracoval jako obsluha minibaru.

„U druhého kupé 369 jsem připravoval kapučíno cestující. Když se chystala platit, stál jsem opřený o okno. V tom okamžiku se cosi mihlo okolo vlaku, myslel jsem že někomu vypadlo zavazadlo. Poté jsem uslyšel divný zvuk, otevřely se dveře ve voze 370,“ uvedl František Petraš.

Zamířil proto podle svých slov do vedlejšího vozu a našel u toalety ženu, která mu řekla, že jí vypadla z vlaku dcera. Právě podle toho, že zvuk otevíraných dveří uslyšel se zpožděním, usuzuje na vypadnutí dítěte z okna.

Dle Petraše je tak trestní stíhání vlakvedoucí a průvodčí vlaku nespravedlivé. Ženy čelí obžalobě z usmrcení z nedbalosti kvůli nedostatečnému zkontrolování dveří, kterými podle vyšetřovatelů dítě vypadlo. Hrozí jim až šest let vězení.

Zároveň muž kritizuje práci policie. „Je moc s podivem, že policie nezajistila totožnost všech cestujících z vozu 370 a i když mě na místě vyslechla, dodnes jsem nebyl předvolán k výslechu. A to jen proto, že to protistrana nechce? Kde je spravedlnost, ta holčička vypadla z okna!!! Proto prosím cestující, kteří na zmiňovaném R 884 byli, kontaktujte mě,“ shrnul.

Výzvu zveřejnil až po roce právě kvůli čekání na policejní výslech. „Došla mi už trpělivost. Policie nevyslechla spoustu lidí z vozu 370, kde se to stalo. O tom, že dívka vypadla z okna, tehdy po neštěstí mluvili i další dva cestující,“ doplnil Petraš pro ČTK.

Vyšetřovací pokus potvrdil otevření špatně dovřených dveří

Informace o vypadnutí dítěte z vlaku se ihned po tragédii objevila, policisté ale podle informací MF DNES záhy tuto verzi vyloučili. V únoru pak zveřejnila svou vyšetřovací zprávu Drážní inspekce, která potvrdila vypadnutí špatně zavřenými dveřmi. Později následovalo obvinění průvodčí a vlakvedoucí policií a v uplynulých dnech i obžaloba.

Mužova výzva na tom nic nemění. „Vím o tom, ale varianta vypadnutí z okna byla hned na začátku vyšetřování prověřována a nepotvrdila se. Případnými svědky této verze se bude zabývat soud, kam mohou být předvoláni, máme samozřejmě zájem o řádné objasnění té události. Tato verze je nicméně v rozporu se vším, co je dosud známo,“ uvedl žalobce Jaroslav Rašendorfer.

Podle vyšetřovatelů nesou obě ženy odpovědnost za nehodu tím, že dveře, kterými na nádraží v Olomouci 24. července 2016 odpoledne na poslední chvíli nastupoval do rychlíku Galán cestující, zkontrolovaly pouze na dálku pohledem (podrobnosti o dění před tragédií čtěte zde). Přehlédly tak, že nejsou správně zavřené.

Kvůli tomu je mechanismus zabraňující otevření za jízdy neuzamkl, a poté co vlak vyjel na volnou trať a zrychlil na 111 kilometrů v hodině, nápor vzduchu dveře otevřel. A to právě ve chvíli, kdy u nich stála dvouletá dívka, jejíž matka se v ten moment věnovala na blízké toaletě druhé dceři. Policie ale také uvedla, že pokud by se podobná tragédie stala letos, obvinila by už i České dráhy (podrobnosti zde), loni to ale zákony ještě neumožňovaly.

Součástí několikaměsíčního vyšetřování, které policisté dokončili rok po tragédii, bylo kromě několika znaleckých posudků i vyšetřovací pokus, který opakoval jízdu vagonu s nedovřenými dveřmi. Ten potvrdil, že se dané dveře při špatném zavření, kvůli kterému je následně systém bránící otevření za jízdy nemůže zablokovat, opravdu po dosažení kritické rychlosti otevřou.

Jak vypadalo otevření dveří vlaku, kterými dle vyšetřovatelů dítě vypadlo

Za nehodu už přijaly odpovědnost České dráhy a to ve veřejné omluvě zveřejněné nedávno na internetovém portálu ceskedrahy.cz. Kromě toho také s rodinou uzavřely mimosoudní dohodu o odškodném, podrobnosti například o částce nebo podmínkách ale nezveřejnily (psali jsme zde).

Opakování podobné tragédie má podle dopravce zabránit zvýšená kontrola dveří u starých vagonů a především namontování světelné signalizace potvrzující správné uzavření. Díky tomu mají cestující i vlakový personál ve vozech, kterých České dráhy stále provozují na osm stovek, na první pohled poznat, zda dveře nejsou skrytou smrtící pastí (více čtěte zde).

V současné době má podle dopravce signalizaci 150 vagonů a do konce roku ji plánuje mít až na čtyřech stovkách vozů. V provozu se jich navíc má objevovat stále méně, protože jsou postupně nahrazovány novými nebo modernizovanými vagony s bezpečnějšími elektropneumatickými posuvnými dveřmi.