Olomouckému dopravnímu podniku chybí řidiči, hrozí rušení spojů

„Řidičů máme skutečně nedostatek. Naše situace je ale obdobná jako jinde v republice, respektive některé dopravní podniky jsou na tom i hůře. Obecně lze říct, že v Česku celkově chybí přibližně deset tisíc profesionálních řidičů,“ komentoval situaci provozní náměstek ředitele Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) Pavel Zatloukal.

Za úbytkem šoférů podniku stojí podle něj jednak odchody šoférů do důchodu a jednak výpovědi lidí, kteří míří jinam.

„Ke konci srpna doběhne výpovědní lhůta čtyřem řidičům, kteří se rozhodli odejít. K 1. září tak budeme mít podstav devět lidí,“ upřesnil Zatloukal.

Výpovědi si vysvětluje dvěma věcmi. „Hlavní důvod je ten, že nás zaměstnavatelé z okolí začínají, co se týče mezd, předbíhat nebo platí stejně. V náš neprospěch hraje poměrně složitý pracovní režim,“ řekl Zatloukal.

„Naši řidiči samozřejmě chodí do práce i o víkendech a o svátcích. K tomu je potřeba připočíst velmi brzké vstávání na ranní směnu i to, že spoje některých linek jezdí dlouho do noci,“ dodal. Aktuálně si za to řidiči autobusů vydělají zhruba 25 500 korun hrubého měsíčně.

Krizový plán už podnik má, zatím jen pro jistotu

Úbytek počtu šoférů se zatím cestujících nijak nedotkl – všechny spoje se dopravci podařilo udržet v provozu. A to i díky přesunu zaměstnanců uvnitř podniku.

„Podařilo se nám dohodnout se čtyřmi zaměstnanci z dílen na tom, že je přeřadíme na pozice řidičů,“ popsal náměstek.

Redukci počtu spojů – v případě dalšího nepříznivého personálního vývoje – však do budoucna nevylučuje. Ostatně krizový scénář už vedení dopravního podniku má.

„Z opatrnosti jsme zpracovali plán mimořádných opatření (zahrnuje například zrušení linky 111 na Svatý Kopeček či redukci počtu spojů autobusů 12 a 19 – pozn. red.). Ale jak jsem říkal, zatím vypravujeme každý den všechny spoje,“ řekl Zatloukal.

Na dotaz, za jaké personální nouze by DPMO musel krizový plán aktivovat, provozní náměstek uvedl:

„Jednoduchá odpověď typu, že k redukci budeme muset přistoupit, když nám bude chybět tolik a tolik lidí, neexistuje. Hodně by záleželo na tom, jak dalece by naši řidiči byli ochotní pracovat v době svého volna, jak budou k dispozici brigádníci, kteří nám pomáhají, a tak dále.“

V kraji je volných více než šest stovek míst řidičů

V první řadě se ovšem olomoucký dopravní podnik bude snažit, respektive o to usiluje už nyní, sehnat posily.

„Nabízíme náborový příplatek, zájemcům jsme ochotní zaplatit rozšíření řidičského průkazu na skupinu D, v září chceme vypsat kurz pro řidiče tramvají. Prostě bojujeme, jak umíme. Jednoduché to ale určitě není,“ podotkl Zatloukal.

Dopravní podnik ani zdaleka není jediný, kdo v Olomouckém kraji shání lidi k volantu. Svědčí o tom mimo jiné statistiky místních úřadů práce.

„K poslednímu červnu bylo v Olomouckém kraji neobsazených celkem 619 míst pro profesionální řidiče, což představuje sedm procent všech volných míst v regionu,“ popsal analytik olomouckého úřadu práce Jaroslav Mikšaník. Doplnil, že mnohým firmám se nedaří získat šoféry celé měsíce.

Olomoucký dopravní podnik, který je akciovou společností města, loni přepravil přibližně 54,7 milionu pasažérů. Stejný počet lidí se tramvajemi a autobusy městské hromadné dopravy svezlo i v roce předcházejícím, kdy se ve městě zastavil pokles počtu pasažérů.