Přerov pomůže s výkupy pro D1, za zbytky pozemků vyplatí až statisíce

Přerov svým postupem například před dvěma týdny usnadnil dohodu mezi státním podnikem a kovářem Petrem Gerešem, který vlastní klíčový pozemek na okraji městské části Dluhonice (psali jsme zde).

ŘSD se tu dlouho nedařilo dohodnout se třemi majiteli. Manželé Nezhybovi prodali svůj dům na jaře, Petr Gereš už kupní smlouvu také podepsal. S majitelkou sousedního domu a pozemků státní podnik zatím ještě jedná.

O tom, že koupí zbylé pozemky, rozhodli přerovští zastupitelé na svém posledním zasedání v prosinci.

„Jednalo se o pozemky, které nejsou součástí takzvaného trvalého záboru, Ředitelství silnic a dálnic je tedy vykoupit nemůže. Rodině Nezhybových nebo panu Gerešovi by zůstaly malé části zahrádek. Zastupitelé se zachovali moudře, když tyto nemovitosti odkoupili,“ řekl tajemník radnice Petr Mlčoch.

Odkup pozemků už zastupitelé odsouhlasili v případě manželů Nezhybových. Za 214 metrů čtverečních zahrady dostanou přes sedmdesát tisíc korun, což znamená 350 korun za metr čtvereční.

„Cena byla vyšší, než stanovil znalecký posudek. Chceme ale tímto způsobem odškodnit ty, kdo už na prodej pozemků potřebných pro dálnici přistoupili, a usnadnit rozhodování těm, kdo zatím kupní smlouvy nepodepsali,“ prohlásil náměstek přerovského primátora Pavel Košutek.

Muži by zbyl kus zahrady pod dálničním mostem

Petr Gereš počítá, že za 600 metrů, které mu zbudou ze zahrady, dostane přes 200 tisíc korun.

Jeden z chybějících úseků dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi, který má mimo jiné vést přes místní části Předmostí a Dluhonice. Pro zvětšení mapky klikněte.

„Rozhodnutí města pomohlo k tomu, že jsem s návrhem ŘSD nakonec souhlasil. Už dříve město tvrdilo, že nám vyjde vstříc, dosud to ale bylo jen slovo,“ poznamenal Gereš. Na místě, kde dnes stojí jeho dům, bude dálniční most. Gereš si tak neumí představit, co by dělal s kouskem zahrady pod ním.

„Pozemek bude ještě sedm let v záboru, takže městu se část peněz vrátí,“ tvrdí kovář.

Dům v Dluhonicích postavil pro svou rodinu už Gerešův dědeček. Tři generace rodu tu žily a pracovaly, než přišlo rozhodnutí, že na jejich pozemku budou pilíře dálničního mostu.

V Přerově věří, že stavba poslední části D1 začne ještě letos

S myšlenkou, že by měl dům vyklidit a pak přihlížet jeho demolici, se Petr Gereš dlouho nemohl smířit. Zámečnickou a kovářskou dílnu totiž v domě provozuje už pětadvacet let. Za dům sice nedostane tolik peněz, kolik si představoval, ale dohodu s ŘSD nechtěl už dál protahovat.

„Spokojený jsem tak půl na půl. Zůstali jsme asi na 60 procentech toho, co jsem chtěl. Kdybych ale nesouhlasil, táhlo by se to dalších osm až deset let,“ uvedl. Ve svém domě strávil poslední Vánoce, pobude tu pár měsíců nového roku - a pak jeho nemovitost srovnají se zemí demoliční bagry.

Úsek dálnice mezi Přerovem a Říkovicemi je dlouhý zhruba deset kilometrů a jeho stavba přijde na osm miliard korun. Přerovská radnice se snaží majitelům pozemků vyjít vstříc, protože si od hotové dálnice slibuje vyřešení vleklých dopravních problémů v centru města.

„Děláme všechno pro to, abychom potřebné dopravní stavby pomohli co nejdříve zahájit. Věříme, že dálnice se začne stavět v listopadu 2017,“ doplnil Košutek.