Série prostějovských hokejistů nekončí, Přerov vládl v nájezdech

Prostějovští Jestřábi se po pěti kolech vyhřívají na třetím místě tabulky, kde by je kromě jejich nejvěrnějších fanoušků nejspíš nikdo nečekal. Na vedoucí duo Slavia a Kladno navíc ztrácejí jediný bod. Ve Frýdku-Místku dokázali stáhnout dvoubrankovou ztrátu v poslední desetiminutovce, kdy se trefil Rudovský a v 56. minutě srovnával na 3:3 Venkrbec. Rozhodlo až prodloužení, nově ve formátu tří na tři, kdy se po vyjetí před branku trefil frýdecký Klimša.

Přerov ukončil čekání na první bod zvenku. Podařilo se mu to na ledě Ústí, kde v samostatných nájezdech rozhodl o výhře 3:2 Marek Sikora. „Bylo to trošku jiné než předchozí dva zápasy venku. Soupeř nás tentokrát tolik nenapadal a my tak měli trochu více času na rozehrávku. Poradili jsme si s tím dobře, ale myslím si, že těch našich gólů mohlo být v zápase více,“ prohlásil útočník Marek Sikora pro klubový web.

Zubři přitom mohli dlouho pomýšlet i na plný bodový zisk, domácí ale v závěrečné desetiminutovce dvěma brankami otočili skóre na 2:1 a najednou to byli hosté, kdo musel dotahovat. Vyrovnání zařídil až v 59. minutě Michal Popelka.

„Do padesáté minuty jsme drželi těsné vedení a pak jsme individuálními chybami ztratili bod. Podobný zápas se musí uhrát, sesypala se celá taktika, bojovnost, srdíčko. Mohli jsme zvítězit s nulou, ale nakonec jsme vydolovali dva body. Štěstí se k nám přiklonilo alespoň při nájezdech,“ potěšilo asistenta trenéra Zubrů Davida Kudělku.

Zubři přespali v Terezíně a včera je čekalo utkání v Litoměřicích. Na gól domácího Paločka dokázal ve druhé části odpovědět Sikora, další trefa už ale nepřišla, a tak musely rozhodnout nájezdy. V nich přidal druhý bod Zubrům tentokrát Lubomír Kovařík. „Od druhé třetiny jsme byli lepším týmem a naše výhra je zasloužená. Při nájezdech nám výborně zachytal brankář Horčička,“ uvedl pro klubový web trenér Petr Dočkal.