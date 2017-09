Firma skladuje zeminu a drtí kámen u domů, lidi obtěžuje prach a hluk

„Nedávno se sem nastěhovali, provoz je daleko horší. Projíždějící auta nás tady všechny velmi obtěžují. Zvedl se hluk a špína, auta navíc rozvážejí prach nebo bláto,“ stěžovala si Petra Klvačová, která bydlí v Držovicích na příjezdové cestě poblíž cihelny.

„Už se něco podnikalo proti, ale nic moc se nezmohlo. To by tady někdo musel zřejmě změřit emise, prach a hluk, aby se něco pohnulo. Něco by se dělat mělo, protože v pořádku to určitě není,“ dodala.

Prach mají lidé nejen na oknech, ale i na zaparkovaných autech nebo v bazénech na zahradách. Upozorňují i na to, že provoz nákladních vozů je nebezpečný a občas z nich odlétávají kameny.

Podle starosty Držovic Jaroslava Studeného jsou to desítky aut denně. Příjezdová cesta k bývalé cihelně přitom vede přes celé Držovice po hlavní silnici od Prostějova, která je už tak velmi frekventovaná. Na konci pak zatáčí těsně k rodinným domům.

Při drcení kamene pokryla okolí vrstva prachu

Bývalá místostarostka Držovic Jana Pavlíčková potvrdila, že řidiči občas zapomenou nákladní automobily pořádně očistit, a vozy pak znečišťují ulice.

„Vždy jsme to samozřejmě s firmou řešili a snažili se zjednat nápravu. Jako řidičce a chodkyni mi znečištění komunikací vadí. Bohužel bydlíme v místech, kde funguje takový provoz,“ povzdechla si Pavlíčková, kterou alespoň tolik neobtěžuje hluk, protože má domek dál od areálu.

Starosta popsal, že stavební firma měla původně sklad stranou u nájezdu na dálnici. Před časem si pronajala bývalou cihelnu.

„Leží v zastavěné oblasti, kde provoz nákladních aut, která dělají prašnost, zatěžuje obyvatele. Myslím si, že teď zkouší, co vydržíme, a testují, za jakou hranu až mohou jít,“ míní.

Páky na cihelnu obec nemá, protože jde o soukromý pozemek. S majitelem a firmou se podle Studeného aspoň podařilo vyjednat, že auta budou v poslední části cesty Držovice objíždět a ke skladu se dostanou z druhé strany.

„Jednou tam něco drtili a zřejmě zapomněli kropit. Lidé měli naprášeno všude možně. Tak přiznali chybu, a kdo si požádal, tomu umyli okna,“ kroutí hlavou starosta. Provoz podle něj přímo zatěžuje asi třicítku domů.

Strabag: Snažíme se lidi v okolí obtěžovat co nejméně

Skupina Strabag, která si cihelnu pronajala, se brání, že historicky se zde těžilo a nyní je zde pouze skládka zeminy.

„Naše společnost má v areálu kanceláře a mezisklad sypkých materiálů. Při své činnosti striktně dbáme na to, aby byla prováděna v souladu s platnými předpisy, a také se snažíme, aby co nejméně obtěžovala obyvatele Držovic,“ říká mluvčí Strabagu Edita Novotná. Kámen podle ní dělníci drtí jen zřídka, zhruba třikrát do roka po dobu dvou až tří dní.

„Vždy se tak děje v souladu s pravidly, která pro tuto činnost stanoví platná legislativa. Po dohodě s majitelem areálu jsme provedli stavební úpravy, díky nimž můžeme pro nákladní dopravu používat jiný výjezd z areálu mimo obec. Díky tomu by obyvatele domů, které stojí v blízkosti areálu, prach z nákladního provozu již neměl obtěžovat,“ dodala mluvčí Strabagu.

Podle starosty Studeného obec uvažovala o měření prašnosti nebo hluku, ale náklady by byly příliš vysoké a výsledek nejistý.

„Když si objednáme měření prašnosti, tak za čtyři dny zaplatíme čtyřicet tisíc a nemusíme mít žádný výsledek. Co když zrovna budou jezdit méně a nebudou nic drtit? Mají mobilní drtičku, kterou přivezou, pár dní je v provozu, a pak jede pryč,“ vysvětluje.

Obec se podle něho nyní zaměří na dodržování čistoty a zkusí jednat s dalšími úřady, jako je například hygiena nebo životní prostředí.