V čele Držovic končí starostka, jež se zasloužila o samostatnost obce

V Držovicích, které se odtrhly od Prostějova před jedenácti lety, dostávala jedna z iniciátorek referenda o osamostatnění obce ve volbách vždy nejvyšší počet hlasů.

Po sobotních volbách do zastupitelstva, k nimž dorazilo rekordních 68 procent lidí, však Kolečkářová křeslo starostky opustí. Hnutí Starostové, jehož lídryní byla, skončilo na třetím místě. V sedmičlenném zastupitelstvu mu patří dva mandáty.

Vítězi voleb jsou se ziskem mandátů lidé z kandidátky s názvem Za Držovice. Vedl ji podnikatel Jaroslav Studený, který patří ke kritikům končícího vedení obce. Vládnout budou s největší pravděpodobností s Iniciativou občanů Držovic, která získala dva mandáty. Blízko k sobě měli už před volbami.

Na společném webu Iniciativy a Za Držovice se už o víkendu objevilo složení koalice. „Těšíme se na spolupráci s opozičními kolegy a věříme, že společně dokážeme pracovat a měnit Držovice v místo, kde se nám všem bude dobře žít,“ uvádí web.

Kolečkářová, která funkci obhajovala už počtvrté, po deseti letech míří do opozice. „Je slušnost pogratulovat. Současně je to pro mě i mé kolegy velká úleva. Vím, že kdybychom vyhráli, tlak této opozice by byl nesmírně tvrdý. Žijeme v době, kdy lidi nezajímají pravda a fakta. Vítězí křik,“ podotkla Kolečkářová, jež zastává i post krajské zastupitelky.

Že jsme nečerpali dotace? Starostka kritiku odmítá

Dění v Držovicích vyvrcholilo loni koncem léta. Tři opoziční zastupitelé rezignovali, a proto se musely konat předčasné volby. „Lidé jsou nespokojení s vedením obce. Byli jsme vyzváni k rezignaci a vyslyšeli jsme hlas lidu, aby se v Držovicích začalo něco měnit k lepšímu,“ uvedl dříve Studený.

Opozice dosavadnímu vedení vyčítala například přílišné pravomoci starostky nebo neřešení inženýrských sítí. „Budovat nemusíme pouze ze svého, žádejme o dotační tituly, když se nám nabízí. Získané dotace lze použít jak pro zřízení inženýrských sítí, tak i například pro vybudování sociálních bytů, domu s pečovatelskou službou, výstavbu protihlukové zdi nebo zázemí pro sportovní vyžití dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Dosavadní vedení v tomto 10 let zaspalo,“ tvrdila opozice.

Kolečkářová to odmítla. Pravomoc, že může rozhodovat až do výše 10 milionů, má posvěcenou zastupitelstvem. Podle ní platí už deset let a nikdy nebyla využita v plné výši.

„V nejvyšší částce jsem ji využila při převzetí vyrovnání od města Prostějova ve výši 2,9 milionu korun, což byl ovšem příjem obce. Co se týče dotací, Držovice od roku 2006 čerpaly 13,9 milionu. Snažíme se o smysluplné dotace v rozumné výši, které by obec nepřivedly hned na počátku její existence do dluhů a nezabrzdily její rozvoj,“ bránila se starostka.