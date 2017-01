Výzvou letoška bude pro firmy překonat loňský superrok. Stále chybí lidé

Na loňský rok si nemá důvod stěžovat například olomoucký závod společnosti Koyo Bearings ČR, který vyrábí ložiska zejména pro automobilový průmysl.

„Náš hospodářský rok sice končí až 31. března 2017, nicméně vše už nyní nasvědčuje tomu, že se nám podaří meziročně navýšit tržby o 15 procent a díky tomu prolomíme magickou hranici jedné miliardy korun,“ podotkl ředitel závodu Petr Novák.

Růst připisuje mimo jiné konjunktuře v automobilovém průmyslu, jež se projevila zvýšenou poptávkou stávajících zákazníků.

„Zároveň se nám podařilo získat zákazníky nové. Aktuálně se vezeme především na vlně nových projektů pro Mercedes, Volkswagen a Jaguar Land Rover. Věřím, že naše tržby půjdou nahoru i v následujících letech, konkrétně pro letošní rok máme naplánovaný růst o 10 procent,“ upřesnil Novák.

Svoji produkci loni navýšil i další závod na komponenty pro automobilový průmysl, mohelnický výrobce světlometů Hella Autotechnik. A v růstu bude pokračovat i v letošním roce.

„Předpokládáme nárůst výroby v objemu zhruba 12 procent. Je to v souvislosti s náběhem výroby světlometů pro nový Volkswagen Golf a Škodu Kodiaq,“ upřesnil generální ředitel Petr Novotný.

Řada firem loni rostla o více než deset procent

Dobrý rok i výhled do budoucna se prolínají také hodnocením Broni Všetýčkové, jednatelky zábřežského producenta jízdních kol Master Bike.

„S ekonomickým vývojem jsme spokojení, loni jsme zvýšili tržby o 30 milionů, to je asi deset procent. Letošní rok vypadá rovněž velmi dobře,“ řekla.

Dobře budou na rok 2016 vzpomínat i v mikulovickém Plastkonu, který patří mezi největší evropské producenty plastových výrobků pro dům a zahradu. Obrat firmy totiž vzrostl o zhruba 15 procent.

„A v tomto trendu chceme dál pokračovat,“ plánuje majitel firmy Daniel Hama.

V uplynulém roce se však dařilo i menším průmyslovým firmám. Patří mezi ně třeba olomoucká společnost Trystom, která se zaměřuje na inovaci technických řešení v průmyslové automatizaci a zdravotnické technice.

„Byl to nejlepší rok v naší historii. Co se týče tržeb, můžeme mluvit o nárůstu o 15 procent,“ popsal ředitel firmy Marek Švarc. Optimisticky vidí i budoucnost.

„Na první pololetí máme v podstatě vyprodanou kapacitu,“ podotkl.

Vzali bychom kohokoliv, ale není kam sáhnout

Šéfové všech firem, které MF DNES oslovila v anketě, se ovšem neshodují jen v pozitivním hodnocení končícího roku, ale i co se týče problému, jenž mnohde omezuje expanzi jejich výroby. Tím je chybějící pracovní síla.

„Nedostatek kvalifikovaných profesí je jedním z limitujících faktorů našeho dalšího rozvoje. V současné chvíli nám chybí přibližně pět lidí, což ovšem v našem případě představuje deset procent zaměstnanců,“ zdůraznil ředitel Trystomu.

Strádají i větší hráči. Závod Koyo by potřeboval zaplnit zhruba 30 pracovních míst - například na pozicích operátor seřizovač, nástrojař, technolog či údržbář. Sehnat posily se mu nedaří dlouhodobě.

„A to přesto, že už ani zdaleka nehledáme jen kvalifikovanou pracovní sílu. Snažíme se nabrat kohokoliv, ale ani u nekvalifikované síly není kam sáhnout, což je dáno extrémně nízkou nezaměstnaností a současným trhem práce,“ podotkl Novák.

Některé firmy chtějí lidskou práci co nejvíce nahradit roboty

Pracovníky továrna nehledá jen prostřednictvím úřadu práce, ale také pomocí inzerce, sociálních sítí nebo nejrůznějších náborových kampaní.

„Zaměstnancům, kteří přivedou nového kolegu či kolegyni, vyplácíme odměnu 5 až 40 tisíc v závislosti na tom, o jakou pozici jde,“ přiblížil ředitel závodu.

Nedostatek pracovní síly trápí i zaměstnavatele na Jesenicku. Potvrzuje to i šéf Plastkonu.

„Je to paradox, když na Jesenicku je kolem tří tisíc nezaměstnaných. Jenže mnoho z nich je nejen nezaměstnaných, ale hlavně nezaměstnatelných,“ říká. V dalších letech tak už mikulovická firma počet zaměstnanců rozšiřovat nebude. Práci raději svěří robotům.

„Pracovní síla je stále dražší, ale to nejde ruku v ruce s výkonností a spolehlivostí. Proto budeme masivně investovat do automatizace a robotizace. To je jediná cesta, jak zachovat růst,“ dodal Hama.