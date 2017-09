Do Olomouce se sjeli zdravotníci z patnácti zemí. Na fotbalový šampionát

Turnaj Eurospital vznikl v roce 1993, kdy ho založila skupina lékařů a zdravotníků z Francie. Složení účastníků je relativně stálé, jubilejní pětadvacátý ročník dostal za úkol uspořádat český tým, jehož jádro tvoří pracovníci olomoucké fakultní nemocnice.

„Jde o soutěž nemocničních týmů, která by se dala nazvat neoficiálním mistrovstvím Evropy nemocnic. Náš tým hrající pod hlavičkou olomoucké fakultní nemocnice se bude účastnit posedmé, předtím Českou republiku zastupoval mančaft z Plzně, který pak ale skončil, a místo bylo nabídnuto nám,“ nastínil vedoucí organizátorů a současně kapitán domácího celku Jiří Kysučan.

„Olomoucký“ tým se bude znovu pokoušet o zisk premiérového titulu, doposud jsou nejlepším výsledkem dvakrát stříbrné medaile z let 2011 a 2012, předchůdci z Plzně ovšem už jednou dokráčeli dokonce až ke zlatu.

Turnaj se zápasy hranými na ploše o velikosti poloviny fotbalového hřiště s šesti hráči a brankářem na každé straně se koná symbolicky v roce, pro který byla Olomouc vyhlášena Evropským městem sportu. Podle Kysučana jde ale jen o shodu okolností.

„Pořádání turnaje nám bylo přiděleno už zhruba před čtyřmi lety, určuje se to vždy několik let dopředu. Měli jsme z toho poněkud obavy, protože zorganizovat akci pro více než dvě stovky lidí z celé Evropy s odpovídajícím zázemím je docela náročné. Ale kdybychom to odmítli, tak by nás organizátoři vyškrtli, protože na každý tým to jednou za čas vyjde. V České republice se turnaj konal naposledy v roce 2003 v Plzni,“ shrnul.

Olomoučané byli řadu let top týmem mistrovství republiky

Základ českého výběru tvoří hráči z fakultní nemocnice hrající spolu řadu let, doplňují je ale lékaři a další personál z olomoucké vojenské nemocnice i několika dalších zdravotnických zařízení.

Turnaj nemocničních týmů není jediným fotbalovým kláním v medicínském prostředí. Olomoučtí byli řadu let top týmem mistrovství republiky zdravotníků, a i tím si vysloužil před šesti lety pozvánku do uvolněného českého místa v Eurospitalu.

„Řada z nás hraje olomouckou ligu malé kopané nebo třeba i velký fotbal,“ prozradil jeden ze zdrojů úspěchů Kysučan.

Známý je také světový šampionát lékařů, v němž český výběr s odchovancem Sigmy Janem Vojáčkem v brance vyhrál letos zlato už potřetí v řadě.