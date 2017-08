Prostějov se postavil investorovi, nezruší plán regulující podobu centra

Rozhodnutí města je poměrně nečekané, doposud totiž radnice vycházela společnosti Manthellan víceméně vstříc. Na přání investora například změnila územní plán a v soudním sporu se společností Prior, obchodní domy, která žalovala průběh výběrového řízení, město rovněž stálo na straně Manthellanu.

Naposledy investor před časem požádal radnici, aby zrušila takzvaný regulační plán oblasti centra. Jde o dokument, který poměrně přesně vymezuje, co v dané zóně může stát, jak vysoké tam mohou být domy nebo jaký druh staveb přichází v úvahu. Radní se ale postavili proti.

„Nedoporučili jsme zrušení stávajícího regulačního plánu architekta Zajíce z devadesátých let, a to až do doby, než Manthellan vypracuje nový regulační plán počítající s výstavbou obchodní galerie,“ potvrdil náměstek primátorky Prostějova Zdeněk Fišer.

Po právní stránce je celá situace ještě komplikovanější kvůli nově platným zákonům, výsledkem rozhodnutí prostějovských radních je v každém případě fakt, že Manthellan nyní nemůže žádat o územní rozhodnutí na stavbu své galerie. Bez něho v centru města Prostějova nepoloží jedinou cihlu.

„Po dovolání Prioru se sporem s Manthellanem zabývá Nejvyšší soud. Až do rozhodnutí Nejvyššího soudu nebudeme v této věci dělat žádné kroky,“ zdůvodnila odmítnutí primátorka Prostějova Alena Rašková.

Opozice: Investor vždy něco vymyslel a město to provedlo

Manthellan před sedmi lety vyhrál výběrové řízení, to však napadl jeden z neúspěšných uchazečů – společnost Prior, obchodní domy. V původních podmínkách výběrového řízení totiž bylo ustanovení, že investor postaví kulturní sál. Tento závazek však později zmizel.

Prior to u soudu napadl jako porušení podmínek veřejné soutěže. Soud mu dal v prvním kole za pravdu a celý projekt přestavby centra Prostějova zrušil. Ve druhém kole však krajský soud žalobu zamítl. Proti tomu podal Prior dovolání k Nejvyššímu soudu.

„Jsme přesvědčeni, že by výběrové řízení mělo být zrušeno, protože se porušily jeho podmínky,“ tvrdí předseda představenstva Prioru Radovan Pilich.

Prostějovský opoziční zastupitel Aleš Matyášek postoj radnice chválí. „Pokud paní primátorka sdělila, že do rozhodnutí Nejvyššího soudu město nebude činit žádné kroky, je to v pořádku. Je to vlastně první krok z balíku kroků, kterými by město Prostějov mělo začít svůj vztah s Manthellanem narovnávat. Doposud to bylo tak, že investor vždy něco vymyslel a město to provedlo,“ řekl Matyášek, který se nedávno stal členem vyjednávacího týmu s Manthellanem.

Na prvním jednání bude chtít doložit, jak celý projekt přestavby centra Prostějova nyní probíhá.

„Ve všech demokraticky řízených městech o podobě města rozhoduje zastupitelstvo a investoři se tomu musí podřídit. Tady jsme několik let svědky toho, že o tom chtěl rozhodovat investor a odvolával se na to, že ve smlouvě má podepsanou jakousi podivnou klauzuli o součinnosti,“ prohlásil Matyášek. V minulosti dokonce Manthellan na město Prostějov podal žalobu, aby spolupracovalo, jinak hrozily stamilionové pokuty.

„Stavbu lze zahájit na konci příštího roku,“ tvrdí Manthellan

Postoj prostějovské radnice Manthellan nekomentoval. Tvrdí ovšem, že dovolání k Nejvyššímu soudu nemá na projekt žádný vliv.

„Aktuálně intenzivně pracujeme na dokumentaci pro územní rozhodnutí. Pokud v povolovacím procesu nenastanou větší komplikace, je možné zahájení stavby na konci příštího roku,“ uvedl nedávno mluvčí Manthellanu Juraj Aláč.

„Po několikaletém zpoždění, způsobeném různými okolnostmi ležícími mimo vliv naší společnosti, věříme, že projekt bude v dohledné době realizován,“ dodal.

Projekt přestavby centra Prostějova je už řadu let obrovskou ostudou. Uprostřed města totiž chátrá společenský dům a oprýskaná tržnice. Smutný obrázek doplňují neupravené plochy okolo, které jsou při dešti plné bláta.

Velkolepý plán na modernizaci a oživení centra je ale už téměř deset let na mrtvém bodě. Společnost Manthellan, která vyhrála výběrové řízení, tvoří stejný okruh podnikatelů, kteří stojí i za výstavbou olomoucké Šantovky.