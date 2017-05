Kolem stovek zaměstnanců přerovského Gambra už krouží jiné firmy

Baxter zvažuje ukončení výroby v Gambru kvůli několik let trvajícímu výraznému poklesu poptávky po výrobcích firmy, a tedy i poklesu tržeb. Výroba se zastavila už nyní a většina zaměstnanců byla po setkání s vedením poslána domů.

„Mohu potvrdit, že výroba byla pozastavena a zaměstnanci byli požádáni, aby zůstali doma. Nadále pobírají plnou mzdu,“ řekl mediální zástupce Baxteru Roman Pavlík.

Končící firma sama organizuje burzu práce

Přestože zaměstnanci oficiálně zatím nedostali výpověď, protože pondělkem teprve začala třicetidenní lhůta pro jednání se zaměstnanci, kterou ukládá zákon jako podmínku pro hromadné propouštění, mateřská firma organizuje na příští pondělí burzu práce, kam si mohou ostatní firmy přijet „převzít“ pracovníky Gambra. A podle Pavlíka je o ni velký zájem.

„Od rána se ozvalo už zhruba čtyřicet zájemců tvořených velkými i malými firmami z celého Olomouckého kraje. Už je prakticky vyčerpána kapacita sálu hotelu, kde se bude burza konat. Společnost považuje za zodpovědné dát zaměstnancům signál, že mohou jít vstříc možným dalším pracovním příležitostem a využít této možnosti,“ nastínil.

Firma už také jednala o spolupráci s úřadem práce, zaměstnancům nabízí psychologickou a poradenskou asistenci a také je připravena vyplácet odstupné nad rámec minima daného zákonem.

Na emotivní schůzi došlo na slzy, v podniku pracovaly i páry

Podle Pavlíka definitivní rozhodnutí o ukončení výroby v Gambru ještě nepadlo, na setkání vedení podniku se zaměstnanci ale podle jedné z pracovnic zaznělo, že závod pondělkem končí.

„Zaměstnanci jsou na sto procentech platu do září a od září nám nabíhá odstupné podle toho, jak mají dlouho v podniku odpracováno. Odstupné se bude prý pohybovat v rozmezí od tří do osmi měsíců,“ řekla ČTK žena, která v závodu pracovala několik let. Schůzku, na které majitele firmy doprovázela ochranka, popisuje jako velmi emotivní.

„Mnozí po oznámení o konci brečeli. V podniku pracovaly i manželské páry, o práci tak naráz přišla celá rodina. Vůbec nikdo nic netušil, ani nadřízení a vedoucí pracovníci,“ doplnila zaměstnankyně Gambra.

Konec překvapil i město, pro podnik připravuje novou zastávku

Zpráva o možném konci závodu vyrábějícího hadičkové systémy a příslušenství dialyzačních souprav překvapila kromě zaměstnanců třeba také vedení města.

„Dozvěděli jsme se to až z médií. Přitom jsme zrovna nedávno měli oficiální setkání s firmami a takové masivní propouštění nikdo neavizoval. Pokud se opravdu dotkne stovek lidí a jejich rodin, bude to pro Přerov rána,“ reagoval náměstek přerovského primátora Pavel Košutek.

„Můžeme jen doufat, že chystaná průmyslová zóna přinese poptávku po zaměstnancích, ale chápu, že to neřeší současnou situaci,“ dodal.

Nečekanost rozhodnutí dobře ilustruje i fakt, že město v současné době na žádost firmy Gambro připravuje pro její zaměstnance zřízení nové autobusové zastávky v ulici Dvořákova. Už během června se ale může ukázat, že zbytečně.

Konec Gambra by mohl výrazně zhoršit statistiky nezaměstnanosti. V těch si Přerovsko v dubnu polepšilo, když míra nezaměstnanosti klesla v porovnání s březnem z 6,4 na 5,9 procenta. I tak ale zůstává druhá nejvyšší v kraji po Jesenicku, kde je bez práce 7,5 procenta obyvatel. V samotném Přerově je navíc bez práce téměř osm procent lidí.

Konec Gambra by byl v regionu v poslední době nevídaným masovým propouštěním. Doposud největší letošní redukci provedl na začátku roku šumperský závod Pars nova, který kvůli nedostatku zakázek propustil 160 lidí (více čtěte zde). Zhruba půldruhá stovka zaměstnanců pak končí i v jesenické firmě VPE Hard patřící pod ostravskou společnost Vítkovice Power Engineering (podrobnosti zde).