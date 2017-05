Armáda předává kasárna v centru Olomouce, po opravě zde bude superúřad

12:10 , aktualizováno 12:10

Zhruba 170 let velela v obrovských Hanáckých kasárnách v centru Olomouce armáda. Platilo to do minulého týdne, kdy se jejich správcem stal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten dnes nevyužívanou budovou přebuduje na „superúřad“, do kterého se sestěhují instituce rozmístěné v různých částech města.