Hejtmana Koštu nikdo veřejně nepodpořil, poslední šancí je tajné hlasování

O odvolání Oto Košty z postu hejtmana Olomouckého kraje se téměř jistě bude hlasovat v pondělí 27. února. Rozhodující číslo ovšem bude 28. Tolik krajských zastupitelů totiž musí s jeho koncem v čele regionu, jejž řídí koalice ANO, ČSSD a ODS, souhlasit.

„K odvolání hejtmana je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Je tak potřeba 28 zastupitelů. Koalice teoreticky disponuje minimálně 29 hlasy, z toho samotné ANO minimálně 15 hlasy,“ vypočítává Jakub Lysek, politolog Univerzity Palackého.

Celkem Babišovu hnutí patří v zastupitelstvu 16 mandátů. Samozřejmě se však nedá čekat, že by Košta hlasoval pro svůj odchod. Že nehodlá odstoupit, potvrdil i ve středu.

Vlastního hejtmana vyzvalo ANO k rezignaci 5. února. Sám posléze uvedl, že své odvolání nevidí jako jednoznačné. Sází na jednotlivé zastupitele.

„Stále věřím, že se chovají jinak. Nechť hlasují podle svého svědomí, ať hlasují mozkem a srdcem,“ vyzývá Košta.

Únorové zastupitelstvo se bude poprvé přenášet on-line. „Každý zastupitel bude pod kontrolou veřejnosti. Nemohu teď dopředu spekulovat, jestli hlasování bude veřejné, nebo tajné,“ říká hejtman.

Z koalice i vlastní strany Koštu nikdo otevřeně nepodporuje

Právě tajné hlasování přitom přináší dle Lyska Koštovi malou naději, že udrží hejtmanský řetěz. Někteří zastupitelé by teoreticky mohli anonymity využít a návrh na Koštovo odvolání nepodpořit. Tajné hlasování může navrhnout kterýkoli z nich, posvětit ho však musí nadpoloviční většina.

„Nicméně že by to prošlo, vidím jako málo pravděpodobné,“ míní Lysek.

Koaliční ČSSD a ODS Koštu nezachrání. Jejich lídři Jiří Zemánek a Dalibor Horák již dříve uvedli, že dodrží koaliční smlouvu. Navíc oba patří k náměstkům hejtmana, kteří se v úterý proti svému „šéfovi“ ostře vymezili (více čtěte zde).

Ani žádný ze zastupitelů ANO se za Koštu přímo veřejně nepostavil. MF DNES všech 15 oslovila s dotazem, zda budou hlasovat pro hejtmanovo odvolání. Záporná odpověď nezazněla. Že budou hlasovat pro, jich uvedlo osm, mezi nimi i Koštovi náměstci Milan Klimeš, Jan Zahradníček, František Jura a také zastupitelé Jiří Vozda či Ivo Zatloukal.

„Bude tam ještě pravděpodobně diskuse, ale zatím jsem přesvědčen, že bych na základě dostupných informací hlasoval pro odvolání,“ uvedl Zatloukal.

Další politici nechtěli říci, jak budou hlasovat. Někteří se však odvolávali na jednání svého klubu z 5. února. Právě tehdy - podle nich jednomyslně - vyzvali Koštu k rezignaci. Pouze zastupitelka Hana Mazochová se k dotazu nevyjádřila, vysvětlila to však onemocněním spojeným s vysokými teplotami.

Odvolání může „pojistit“ opozice, ta však zatím vyčkává

Podle Lyska je pravděpodobnost hejtmanova odvolání velká. „Hlavní představitelé ANO mají všechny trumfy. Různými prostředky mohou zajistit, že odvolání proběhne hladce,“ míní Lysek, ovšem upozorňuje, že teoreticky by ho mohla zkomplikovat případná absence několika koaličních zastupitelů.

„To samé platí pro možnost zdržet se hlasování. Což má faktický efekt takový, že je zastupitel proti návrhu, byť může v médiích tvrdit, že nehlasoval pro ani proti.“

Důležitou roli mohou za necelé dva týdny sehrát i hlasy opozičních politiků. Jak se zachovají, zatím není jisté. Komunisté, Starostové s hnutím ProOlomouc a Koalice SPD a SPO o tom budou teprve jednat, KDU-ČSL se bude řídit aktuální situací.

„Pokud do té doby nezazní konkrétní prokazatelná pochybení pana hejtmana a zůstane to pouze v nynější rovině nekonkrétních nařčení, tak se do hlasování aktivně - ve smyslu, že bychom odvolání podpořili - nezapojíme. Zřejmě bychom se zdrželi hlasování,“ prohlásil lídr lidovců Ivo Slavotínek.