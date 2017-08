Hloučela se rozroste o tříhektarový park, osázený by měl být do listopadu

„Zelený koridor Hloučely je v tom místě velmi úzký, proto bude jenom dobře, když se tam lesopark rozšíří. My už jsme si delší dobu představovali, aby se z levé strany cyklostezky udělal pruh zeleně, protože tam po celý den praží slunce. Pro živočichy by byla samozřejmě lepší přírodnější úprava, plánovaná výsadba připomíná spíš park. Je to asi proto, že se tam bude od nemocnice rozšiřovat zástavba,“ řekla Eva Zatloukalová z Českého svazu ochránců přírody v Prostějově.

V minulosti se Hloučela podle ní moc nerozšiřovala, vzpomíná si jen na menší výsadbu v lokalitě Močidýlka.

V rámci první etapy projektu s názvem „Rozšíření biokoridoru Hloučela“ město Prostějov na ploše zhruba 2,7 hektaru vysadí původní listnaté stromy, keře a založí trávník. Součástí úprav, na něž radnice získala evropské dotace ve výši 1,6 milionu, bude i síť stezek a mobiliář.

„Celkové náklady se očekávají ve výši asi pět milionů. Práce skončí v listopadu,“ řekla referentka odboru médií Anna Kajlíková.

Hloučela kdysi bývala smetištěm

Biokoridor Hloučela je nejhodnotnější přírodní území v Prostějově a zároveň oblíbená odpočinková lokalita. V roce 2014 oslavil sto let. Lesopark je spojen se jménem Rudolfa Wolfa, který chtěl již v roce 1905 osázet břehy stromy. Městská rada to povolila až v únoru 1914.

„Hloučela tehdy byla smetištěm, na které se vyváželo rumisko a odpad z celého města. Profesor Wolf se sám chopil koleček, pomáhaly mu desítky studentů. Odvezli tisíce fůr smetí a zpět přivezli dobrou hlínu. Založili cesty a stezky,“ popsala vznik lesoparku profesorka biologie a propagátorka přírody Anna Švécarová.

Druhá světová válka dala sadům zabrat, protože ustupující nacisté vykáceli množství stromů a terén rozryli zákopy. Po osvobození péči převzala Lesní správa a v roce 1966 přešla Hloučela pod město.

V roce 1984 úřady v povodí Hloučely mezi Mostkovicemi a Vrahovicemi evidovaly 79 390 listnatých a 3 300 jehličnatých stromů. Podle ochránců přírody jde o důležitý pás zeleně v krajině, v níž migrují organismy. Uprostřed zemědělské Hané, kterou tvoří většinou jen orná půda, je to významný prvek pro přežívání živočichů a rostlin.

V biokoridoru roste i orchidej kruštík polabský

Pro město Prostějov jde o nejbližší přírodní zeleň, kde pás stromů zachycuje prach, poskytuje stín a zvlhčuje vzduch. Stovky lidí sem chodí sportovat či relaxovat.

Všímavý pozorovatel může na Hloučele narazit na raka říčního nebo střevli potoční. K vzácnějším živočichům patří ledňáček říční a skorec vodní. Z rostlin stojí za zmínku nenápadná orchidej kruštík polabský, která roste na dvou místech biokoridoru.

Daří se zde všem třem druhům jilmů – vazu, drsnému a habrolistému. Co se naopak před pár lety nepovedlo, je asfaltová cyklostezka, které v jedné části muselo padnout za oběť několik stromů. Asfalt si však našel příznivce mezi in-line bruslaři.