Zaplaťte přepravu, ať mě neošidíte, žádal zájemce o auto. Pak se odmlčel

Na policisty z Lipníku nad Bečvou se obrátil osmadvacetiletý muž, který se pokoušel přes internetový prodejní portál prodat svou Toyotu Auris.

„Na inzerát zareagoval zájemce o koupi, který se představil jako občan Norska žijící v současnosti v Litvě. Prostřednictvím e-mailů se pak domluvili na částce sedm tisíc euro,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Údajný Nor si ale poté vyžádal, aby majitel auta dopředu zaplatil na účet přepravní společnosti se sídlem v Itálii 780 eur jako platbu za transport vozu. To bylo podle jeho argumentace zároveň zárukou, že nejde o podvod a muž si nenechá zaslané peníze aniž by předal auto.

„Muž proto částku zaplatil, situace se ale poté obrátila. Kupující se odmlčel a prodejce s ním od té doby nemůže navázat spojení, takže k prodeji vozu nedošlo. Škoda je vyčíslena na 21 719 korun, případ policisté vyšetřují jako trestný čin podvodu, za který pachateli hrozí až dva roky vězení,“ shrnula Zajícová.