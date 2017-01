Lidé v Jeseníku chtějí od města koupit kotelny, ty jsou ale pronajaté

Stavební bytové družstvo (SBD) v Jeseníku žádá město o prodej domovních kotelen vytápějících zhruba dvě stovky bytů ve velkém panelovém domě v ulici Pod Chlumem.

„Tato situace vznikla v devadesátých letech minulého století. Město tehdy v nových nástavbách vybudovalo na našich domech domovní kotelny. Ty pronajímá dodavateli centrálního tepla,“ nastínila Naděžda Šoralová z vedení Stavebního bytového družstva (SBD).

„Je nelogické, když my nemáme s městem žádný nájemní vztah ani jinou smlouvu a přitom vůbec nemůžeme mluvit do toho, za jakou cenu a za jakých podmínek budeme odebírat teplo, i když domy jsou naše. Proto chceme, aby nám město tyto kotelny prodalo,“ doplnila. Podle ní je prodej kotelen družstvu cestou, jak výrazně ušetřit na nákladech za dodávku tepla.

„My si zkrátka chceme topit sami. Nechceme jenom čekat a dívat se, jak nám půjde cena tepla pořád nahoru. Jsme přesvědčeni, že pokud si dodávku tepla budeme hlídat sami, bude cena nižší,“ tvrdí Šoralová s tím, že prodej kotelen by byl nejlepším řešením.

Nemůžeme prodat, co je pronajato, říká město

Co bude dál, však není jasné. Městská rada se totiž postavila proti prodeji, zastupitelé ale s usnesením neprodat kotelny nesouhlasili. Nepřišli však ani s jinou variantou. Většina z nich se totiž zdržela hlasování.

„Je třeba respektovat rozhodnutí zastupitelstva. Beru to jako mandát dál se Stavebním bytovým družstvem jednat,“ sdělil starosta Jeseníku Adam Kalous. Přiznal, že současná situace je dlouhodobě neudržitelná. Jak ale bude vývoj pokračovat, si netroufá odhadnout.

„Domovní kotelny na ulici Pod Chlumem jsou v našem majetku, ale jsou pod smlouvou s firmou zajišťující v Jeseníku dodávku tepla. Město tak nemůže za současné situace prodat to, co je pronajato. Tím by se vystavilo nebezpečí sankcí,“ zdůvodnil Kalous.

Podle něj byla nejlepší situace k nápravě v době, kdy se měnil dodavatel tepla pro město. „Jenže naši předchůdci neměli zájem to řešit. Naposledy došlo ke změně dodavatele tepla v roce 2012 a smlouva byla uzavřena na patnáct let. Za stávající situace by bylo potřeba dohodnout se s dodavatelem tepla, kterému by se však snížil odběr tepla a zřejmě by chtěl tento rozdíl kompenzovat,“ přemítá jesenický starosta.

Družstvo: Pořád věříme, že je možné se dohodnout

Šoralová potvrdila, že bývalé zastupitelstvo města se problémem nechtělo zabývat. „Naši žádost tehdy zastupitelé vůbec nebrali v potaz. Nebyla vůle problém řešit,“ řekla.

Podle starosty hrozí i nebezpečí, že pokud se nepodaří dohodnout, SBD si vybuduje na domech Pod Chlumem své tepelné zdroje.

„Zatím ale nechci předbíhat. Probereme znovu vše, prověříme původní smlouvy a uvidíme. V každém případě by bylo zvláštní, aby nad každým vchodem byla dvě zařízení vyrábějící teplo, z toho vždy jedno odpojené. Narovnání všech vztahů kolem domovních kotelen na ulici Pod Chlumem bude velmi složité,“ přiznal Kalous.

SBD zatím o jiných variantách než o dohodě s městem neuvažuje. „Pořád věříme, že je možné se dohodnout. Teprve pokud se to nepodaří, zvážíme další kroky,“ dodala Šoralová.