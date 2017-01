Takový vrchol sezony tu nebyl roky, libují si vlekaři v Jeseníkách

„Takovou návštěvnost jsme na Červenohorském sedle neměli o svátcích už deset let. Denně se tu pohybovalo tisíc až 1 500 lidí. Pokud přičteme běžkaře, kteří odtud vyjíždějí do stop, tak to bylo dalších pět stovek lidí. S návštěvností jsem velmi spokojen,“ pochvaluje si šéf areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský.

Podobná čísla hlásí také středisko Bonera na Ramzové. „Dny na přelomu roku jsou velmi důležité a tuto zimu se vydařily nad očekávání. Určitě byly nejlepší za poslední čtyři roky,“ říká ředitelka areálu Karla Kubíčková.

V minulých letech vlekařům často vypadl celý týden nebo jeho velká část. Přitom svátky označují za jedno z ekonomicky nejlukrativnějších období sezony. Tentokrát přelom roku vyšel všem jesenickým střediskům, protože mrazivé počasí umožnilo vyrobit dostatek technického sněhu. Na přírodní se majitelé středisek spolehnout nemohli.

„Za poslední čtyři roky nám celé svátky vypadly už dvakrát a to je velký zásah do ekonomiky, který se v průběhu sezony v našich podmínkách nedá dohnat. Letos ale vyšly nad očekávání, i když byla poměrně vysoká vstupní investice do výroby technického sněhu,“ uvedl majitel střediska Kaste v Petříkově František Kaštyl.

„Bez technického sněhu bychom nelyžovali ani minutu,“ přidal majitel střediska Proskil v Branné Rostislav Procházka. Jeho areál sice patří v Jeseníkách mezi ty menší, přesto i tam se v minulých dnech denně pohybovalo několik stovek návštěvníků.

„Sváteční týden byl skutečně exkluzivní. Lidí nebylo ani moc, ani málo, zkrátka tak akorát, aby nebyly dlouhé fronty, protože to pak není dobré pro personál ani pro lidi. Myslím, že spokojeni jsme mohli být jak my, tak návštěvníci,“ dodal Procházka.

Tolik lidí tu nepamatujeme desítky let, hlásí Karlov

To v některých velkých jesenických střediscích nebylo k hnutí. Například v Karlově, který je místem s největším počtem areálů a sjezdovek v republice.

„Od 27. prosince praskal Karlov ve švech, byla tu rekordní návštěva, jakou místní nepamatují desítky let,“ říká mluvčí karlovských skiareálů Boris Keka. Podle něj byla zaplněná parkoviště a lidé auty ucpali komunikaci vedoucí obcí.

„Návštěvnost byla opravdu úžasná, bohužel to přineslo také minusy. Lidé museli stát fronty na vleky a lanovky a nestačily ani restaurace a rychlá občerstvení. Není ale možné nastavit všechny služby na takovou rekordní návštěvnost, protože většinu sezony by další kapacity byly nevyužité,“ vysvětlil Keka.

Plno bylo také v níže položených střediscích mimo Jeseníky na Olomoucku či Prostějovsku.

„Od 27. prosince jsme měli denní návštěvy až půl druhého tisíce lidí, což je na hranici naší kapacity. V sezoně 2015/2016 jsme mohli pustit vleky až po svátcích 3. ledna 2016, kdy už bývá návštěvnost slabší. Nyní nám svátky vyšly po několika letech naprosto skvěle,“ pochvaloval si David Jarmar, spolumajitel areálu Hlubočky.

Chaty na Silvestra tolik netáhly, začaly být příliš drahé

Na rozdíl od středisek však řada chat a chalup tentokrát zůstala překvapivě prázdná. Bez klientů byly i mnohé dobře vybavené chaty.

„Na Silvestra bylo prázdných zhruba 20 % ubytovacích zařízení. Mnozí radši zvolili možnost dvakrát či třikrát ve svátky do Jeseníků dojet než se tam ubytovat,“ řekla majitelka agentury Chatař Alena Klimešová. Podle ní je hlavní problém v cenách.

„Majitelé chat a chalup vyhnali v posledních letech ceny silvestrovských pobytů velmi vysoko a pro řadu lidí už je to příliš, protože na horách je potřeba zaplatit ještě permanentky na lyže a občerstvení. Radši tak dají víc peněz za dopravu, je to pro ně pořád levnější než zaplatit drahé ubytování,“ vysvětlila Klimešová.