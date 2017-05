VIDEO: Jiří Mádl zkouší kaskadérské scény akčního filmu

S nácvikem akčních scén herci pomáhali členové spolku Adorea, jenž se v Olomouci věnuje historickému šermu.

„Byly to několikahodinové zkoušky, trénovalo se od rána do večera. Bylo to hodně intenzivní a pro herce velmi vyčerpávající, byť kamery byly zapnuté jen na zkoušku. Režisér si potrpí na přesném zkoušení choreografie těchto scén. Má je pečlivě naplánované. Velice dobře ví, jak se která postava bude pohybovat a jaký bude dávat úder,“ popisuje Ondřej Čížek, jenž má na starosti propagaci snímku.

Kromě Mádla přijela do Olomouce trénovat herečka Lenka Jurošková, v Haluzově filmu s nimi hraje i Kryštof Hádek, Radim Špaček či Jiří Vyorálek. První akční hrdina se od pondělí natáčí v Praze, cílem štábu je půlhodinový dynamický film.

„Natočit ne příliš tradiční střílečku a obsadit ji nejlepšími českými herci je jednoduše můj splněný klukovský sen. Chci divákům dokázat, že zábavná a přitom chytrá žánrovka může fungovat i u nás,“ doplňuje třicetiletý Haluza.

Mádl v jeho debutovém snímku hraje mladého novináře kulturní rubriky, který se při snaze osvobodit životní lásku stává nechtěným účastníkem natáčení akčního filmu vytvářeného nevyzpytatelným režisérem.

Při soubojích s protivníky tak známý herec sáhne i po tenisové raketě či deštníku. „To je jedna z hlavních rekvizit, protože jeho postava není předem nijak akčně vybavena,“ vysvětluje Čížek.