Politik dostal za další neplacení daní podmínku a dvouletý zákaz advokacie

Augustin podle obžaloby od roku 2010 do roku 2014 nepodával daňová přiznání a nevedl daňovou evidenci. Za trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění mu hrozily až dva roky vězení nebo pokuta. Verdikt nakonec zněl šest měsíců podmíněně s odkladem na 1,5 roku.

„Obžalovaný moc dobře věděl, že je povinen vést účetnictví a podávat daňová přiznání. Když to nedělal, jednal zcela úmyslně. Navíc to udělal jako advokát, po dobu čtyř let, a přesto, že ho finanční úřad opakovaně vyzýval k nápravě,“ konstatovala předsedkyně senátu Ivona Otrubová.

Augustinovi přitížilo, že jako advokát si podle soudkyně musel být svých povinností vůči státu vědom, proto mu také profesi advokáta na dva roky zakázala dělat.

„Tento trest je třeba uložit proto, že si své povinnosti neplnil právě jako advokát,“ zdůvodnila Otrubová.

Lituji toho, je to pro mě ponaučení, kál se bývalý radní

Bývalému radnímu naopak pomohlo, že se přiznal, své ledabylosti litoval a daně ve výši 400 tisíc korun již zpětně uhradil.

„Lituji toho, bylo to moje pochybení a je to pro mě ponaučení do budoucna. Do jisté míry za to mohlo moje pracovní a veřejné vytížení a zdravotní problémy,“ kál se v soudní síni Augustin, jehož obhájce navrhl zastavení trestního stíhání. Nakonec marně.

Státní zástupce Jaroslav Miklenda, který pro Augustina žádal i peněžitý trest, neměl pochyb.

„Jako advokátovi mu muselo být jasné, jaké povinnosti má, notabene za situace, když byl v podstatě za obdobnou činnost již jednou odsouzen,“ argumentoval žalobce.

Neplacení daní stálo Augustina politickou kariéru už podruhé

Rozsudek zatím není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na zvážení odvolání. Bez ohledu na něj už nicméně neplacení daní Augustina podruhé stálo politickou kariéru.

Když MF DNES loni na podzim upozornila, že Augustin opět neplatil daně, rezignoval na místo v radě města Prostějova a skončil i jako předseda komise pro kulturu a cestovní ruch nebo jako člen školské rady či komise pro nákup uměleckých děl na radnici.

Radní mu zároveň sebrali oprávnění oddávat novomanžele a odvolali ho například také z dozorčí rady městské společnosti Domovní správa Prostějov. Mateřská KSČM Augustina zároveň vyzvala, aby rezignoval na post městského zastupitele v Prostějově, což dosud neudělal.

Do vrcholné regionální politiky se přitom vrátil po pádu, který následoval po prvním odsouzení v roce 2008. Tehdy kdy šlo o DPH a daň z příjmu fyzických osob za roky 2004 a 2005. V té době měl být Augustin na předním místě komunistické kandidátky pro krajské volby, ale musel odstoupit. Profesi advokáta mohl dál vykonávat jen díky tomu, že krajský soud nakonec upustil od jeho potrestání.