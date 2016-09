Kvalifikovaných lidí je málo, i tak se prostějovská zóna plní firmami

Investici ve výši devíti milionů eur plánuje v prostějovské zóně přední světový výrobce průmyslových strojů a vybavení pro flexibilní obaly, společnost Windmöller & Hölscher.

Firma, která má na pět tisíc zákazníků ve více než 140 zemích celého světa, působí v průmyslové zóně víc než deset let a zaměstnává přes tři stovky lidí. Nyní chce na uvolněných pozemcích vybudovat novou halu.

„V minulých třech letech jsme do prostějovského závodu investovali 11 milionů eur a do roku 2019 plánujeme investovat dalších 9 milionů. S tím je spojený také nárůst počtu zaměstnanců,“ potvrdil jednatel Windmöller & Hölscher Max Westermann.

Osm hektarů půdy se nedávno nečekaně uvolnilo poté, co ji prostějovská radnice získala od společnosti Železárny Annahütte, která počítala s rozšiřováním výroby. Plán se však neuskutečnil a podle smlouvy musela společnost pozemky městu vrátit.

„Využijeme je nejen na připravovaný záměr výstavby obratiště na komunikaci v sektoru B, ale také jako další plochu pro menší výrobní podniky a provozovny,“ sdělil náměstek prostějovské primátorky Jiří Pospíšil.

Na Prostějovsku jsou bez práce jen čtyři procenta lidí

Na Prostějovsku je rekordně nízká nezaměstnanost Neuběhlo ani čtvrt roku a uvolněných osm hektarů je už v podstatě rozebraných. Vážný zájem mají podle Pospíšila čtyři firmy.

Ve dvou případech jde o prostějovské společnosti, které nyní sídlí v pronájmu a chtěly by se přestěhovat do svého. Dalším zájemcem je právě Windmöller & Hölscher.

„Mají nastavenou takovou personální politiku, že si věří, že nové pracovníky seženou,“ komentovala to primátorka Alena Rašková.

Již několik měsíců je totiž na Prostějovsku rekordně nízká nezaměstnanost, a tím pádem i velký nedostatek volných pracovních sil. Bez práce jsou zde pouze 4 procenta lidí, což je na úrovni Prahy a zdaleka nejméně v Olomouckém kraji.

„Většina okresů kraje vykázala vyšší nezaměstnanost, než je republiková hodnota. Jedinou výjimkou je okres Prostějov, kde je nezaměstnanost o 1,4 procenta nižší než v ČR. Na úrovni okresů jsme evidovali nejvíce uchazečů o zaměstnání v okrese Jeseník,“ sdělil analytik trhu práce z Úřadu práce v Olomouci Jaroslav Mikšaník.

Nedostatek pracovníků zkřížil plány společnosti Mubea

Přitom pro příklady, kdy „probraný“ trh práce narušil firmám plány, není potřeba chodit daleko. Na nedostatek volných pracovních sil už doplatil třeba největší zaměstnavatel na Prostějovsku a přední světový výrobce konstrukcí pro automobily, společnost Mubea.

V průmyslové zóně zaměstnává téměř tisícovku lidí a letos v létě měla podle původních plánů zahájit zkušební provoz nové fabriky, která by dala práci další pětistovce zaměstnanců. Ale žádná nová hala nestojí.

Zdroje ze společnosti již dříve uvedly, že důvodem je obava, že do továrny neseženou dost kvalitních dělníků. Vedení společnosti to nepopřelo, do budoucna však s investicí prý stále počítá a v současné době již vyřizuje stavební povolení.

„Nyní jsme v rozpočtové fázi. Podle smlouvy s městem Prostějovem máme na výstavbu závodu pět let, to je do podzimu roku 2019,“ sdělil stručně ředitel firmy Miroslav Mikula.

„Firmy v průmyslové zóně expandují a hledají nové pracovníky. Potřeba je obrovská, a podniky se tak dostávají do složité situace. Pro kvalifikované profese nemohou sehnat lidi,“ potvrzuje také ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově Helena Chalánková.

S firmami, které mají zájem o uvolněnou půdu v průmyslové zóně, chce prostějovská radnice v nejbližší době jednat.

„Musíme přesně zjistit, jaké mají firmy představy, abychom pozemky mohli dispozičně rozdělit a uspořádat, včetně například páteřní komunikace nebo parkoviště,“ řekl náměstek primátorky odpovědný za investice Zdeněk Fišer.