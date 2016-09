Konec přebíhání silnice, skiareál na Červenohorském sedle propojí lávka

„O lávku jsme usilovali řadu let. Jsem rád, že se nakonec podařila postavit. Do budoucna je nepředstavitelné, že by tady lidé dál přecházeli silnici,“ říká starosta Loučné nad Desnou Jaroslav Sembdner. Sám před lety ještě jako záchranář Horské služby Jeseníky zasahoval na Červenohorském sedle po srážce automobilu s lyžařem.

„Toho člověka se bohužel zachránit nepodařilo,“ sdělil loučenský starosta. Podle něj bude lávka důležitá zvlášť v zimních měsících, kdy návštěvníci přecházeli silnici v těžkých botách s lyžemi na rameni.

„Přejít silnici rychle v lyžákách se nedá, navíc je tady v zimě často mlha a chodec ani nevidí auto přijíždět a naopak nevidí chodce ani řidiči,“ popsal Sembdner.

Snazší přesun budou mít i záchranáři a rolby

Lávka však pomůže nejen lidem k přesunu mezi oběma částmi areálu, ale také technice záchranářů, kteří ze své stanice vyjíždějí k úrazům.

Snazší přesun budou mít i rolby lyžařského klubu, protože jak parkoviště, tak stanice záchranné služby a zázemí lyžařského střediska jsou na jedné straně centra a hlavní sjezdovky potom až za silnicí.

„Přejíždět silnici se záchranářským skútrem v zimě i několikrát denně bylo nebezpečné, o přejezdu těžkých roleb ani nemluvě,“ zdůraznil Sembdner.

Původně chtěla obec získat hlavní část peněz od Státního fondu dopravní infrastruktury. Část slíbil kraj a ve hře byla i spoluúčast obcí z podhůří Jeseníků a majitele lyžařského areálu.

Stavbu lávky nakonec zaplatí hejtmanství

Fond ale odmítl peníze dát. I přesto se přece jen podařilo lávku vybudovat zároveň s modernizací silnice mezi Kouty nad Desnou a Červenohorským sedlem.

Stavbu za šestnáct milionů nakonec zafinancoval celou Olomoucký kraj.

„Lávku přes Červenohorské sedlo považuje kraj za důležitý bezpečnostní prvek, který zamezí střetům automobilů s chodci,“ sdělila mluvčí kraje Kamila Navrátilová.

Samotná lávka je dlouhá dvacet metrů, včetně navazující komunikace měří přes 180 metrů. Široká je sedm metrů, aby zde mohla kromě procházejících chodců bezpečně projíždět i veškerá technika včetně širokých strojů na úpravu sjezdovek.