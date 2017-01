Ke skiareálu vede nová lávka, část lyžařů dál přebíhá rušnou silnici

O překlenutí silnice řadu let usilovaly obce v podhůří, horská služba i majitel lyžařského areálu. Mimo jiné kvůli několika smrtelným haváriím, které se tam v minulosti staly. Přesto někteří lyžaři s „plnou polní“ a těžkými lyžáky na nohou křižují rušnou silnici první třídy nadále. Zbytečné riskování štve nejen řidiče, ale i všechny ty, kteří se o stavbu nové lávky zasloužili.

„Ve středu jsem jel přes sedlo a zrovna silnici přecházel lyžař. Spěchal a podjela mu noha. Naštěstí jsem stačil přibrzdit,“ popsal nedávný zážitek jeden z šoférů, Lukáš Dlapa z Jeseníku.

Právě v těžkých lyžařských botách a s lyžemi v ruce jsou sportovci neobratní a může snadno dojít k neštěstí. „Já to nechápu, je tady lávka, po které mohou bezpečně a v klidu přejít, a stejně riskují,“ zlobil se motorista.

Záchranář: K tragédii stačí málo, následky ponese i řidič

Podobnou zkušenost s neukázněnými lyžaři má z letošní zimy také bývalý záchranář Horské služby Jeseníky a současný starosta Loučné nad Desnou Jaroslav Sembdner.

„Vypadá to, že plán ochránit lidi před ohrožením se minimálně zčásti minul účinkem,“ míní Sembdner. Sám před osmi lety zasahoval u nehody, při níž na silnici na Červenohorském sedle automobil srazil běžkaře. Ten bohužel utrpěl tak vážná zranění, že jim podlehl.

„Vidím to jako dnes a vůbec nechápu, jak mohou být někteří lidé tak neopatrní a tolik riskovat. Opravdu stačí málo a stane se další tragédie,“ obává se Sembdner.

Lyžaři, kteří přecházejí rušnou silnici, neohrožují podle něj pouze sebe. „Vím, co to dokáže udělat s řidičem, pokud někoho zabije. A přitom to ani nemusí být jeho vina. Může mít trauma do konce života,“ upozornil.

Většina lidí je ukázněná, říká šéf skiareálu

Také šéf lyžařského areálu Červenohorské sedlo Martin Dubský přiznal, že skutečně potkává lidi, kteří z parkoviště do druhé poloviny střediska chodí přes silnici.

„Řekl bych ale, že většina lidí je ukázněná, určitě takových devadesát procent chodí ke sjezdovkám přes lávku. Myslím, že silnici přecházejí lyžaři, kteří jsou z okolí, jezdí sem častěji a znají to tady. To je ale neomlouvá,“ řekl Dubský.

Olomoucký kraj na stavbu lávky uvolnil přes 16 milionů korun. A jeho zástupci zbytečné riskování sportovců rovněž odsuzují.

„Hejtmanství udělalo maximum pro zvýšení bezpečnosti pro pěší či lyžaře na Červenohorském sedle. To, že někdo stále zbytečně riskuje své zdraví i život, je individuální zodpovědností každého jedince. Bohužel, tohle chování je z našeho pohledu riskantní, nelogické a zcela zbytečné,“ konstatovala mluvčí Olomouckého kraje Kamila Navrátilová.

Lidé přecházející silnici musí mít podle zákona reflexní prvky

Podobně vidí situaci také policie. „Lidé by měli s ohledem na vlastní bezpečnost přecházet po lávce, nikoli přes silnici,“ řekla šumperská policejní mluvčí Ivana Paroulková. Podle ní policejní hlídky na sedlo zajíždějí.

„Pokud tam naše hlídka zrovna je a někoho uvidí, že chce přecházet silnici, upozorní ho, aby využil lávku. Bohužel tam nemůžeme být pořád,“ dodala mluvčí. Zdůraznila také, že Červenohorské sedlo je mimo obec a chodci tam v případě snížené viditelnosti musí mít reflexní prvky, aby byli vidět.

O lávku přes nebezpečnou silnici usilovaly obce z podhůří spolu se záchranáři více než 10 let. Je určena nejen pro bezpečné přecházení lidí, ale využívají ji i horští záchranáři k přesunu své techniky a stejně tak přes ni přejíždějí ze svého stanoviště rolby ski klubu.

V minulosti na silnici došlo k několika smrtelným střetům, kdy auto srazilo přecházejícího sportovce, naposledy v roce 2009.