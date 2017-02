VIDEO: Záludný ledochod může způsobit záplavy, hlídá se i pomocí dronu

MF DNES vyrazila na kontrolu se šéfem odboru ochrany na olomouckém magistrátu Janem Langrem. Nyní krajskému městu žádná záplava nehrozí. Aktuální a oproti minulým letům výjimečné množství ledu a sněhu však není radno podceňovat. Langr s kolegy proto sledují, zda se v řece neobjevila překážka, která by mohla při tání sunoucí se led zarazit.

„V okamžiku, kdy kolegové ledochod někde objeví, jezdí na kontroly ve dvou- či tříhodinových intervalech. To tady pak můžeme strávit i celý víkend. Sledujeme pohyb tohoto ledu,“ přibližuje Langr.

Nyní se však ledochod v okolí Olomouce nevyskytuje, „rodí se“ přece jen při vyšších teplotách.

„Nejvíce jsme v pozoru na přelomu února a března. To je nejkritičtější období,“ doplňuje Langr. Dohromady odbor ochrany v Olomouci a jejím okolí hlídá již řadu let desítky míst.

Díky dronu je možné zmapovat i jinak nedostupná místa

Jeho vedoucí sedí za volantem terénního vozu. Náhon na všechna čtyři kola jsme ocenili při kontrole meandrů řeky Moravy klikatící se Litovelským Pomoravím. Město při jejich kontrole už zhruba rok používá i dron vybavený kamerou.

„Létáme zhruba do výšky sto metrů, záleží samozřejmě na počasí. Jde nám hlavně o kvalitu záběrů. Můžeme tak do míst, kam se nedostaneme ani autem a snad ani pěšky,“ přibližuje „pilot“ dronu Pavel Snášel, jenž na magistrátu vede oddělení propagace a marketingu.

V Litovelském Pomoraví je v tuto chvíli všechno v pořádku, nyní však míříme k jednomu z nejkritičtějších míst. Leží jen kousek za Olomoucí. Takzvaný dolní jez v Bystrovanech na Bystřici. Proud řeky na širokém jezu ztrácí rychlost, Bystřici tady proto stále kryje velmi silná neporušená vrstva ledu.

Oproti Litovelskému Pomoraví, kde jsme v korytě na mnoha místech již viděli tekoucí vodu, jde o dost zásadní rozdíl.

„Jakmile se oteplí, na horním toku Bystřice se ledy dají do pohybu. Cestou se několikrát zastaví, ale dříve či později doputují až sem. A pokud vlastník jezu nezařídí rozlámání ledu, tak se právě tady ta masa zastaví, vznikne ledová hráz a hrozí, že domy podél toku budou vyplaveny,“ vysvětluje Langr.

Hlídat se musí i okolí, ledochod putuje do Olomouce pár hodin

Nasedáme opět do auta, vyrážíme ještě dál proti proudu Bystřice. Už po zhruba dvou stech metrů se koryto opět zužuje a je to hned znát. Proud je tady rychlejší, mezi sněhem a ledem se tak opět objevuje tekoucí voda. Ledový krunýř už tu není tak silný a jednolitý, ledochod by tudy bez obtíží proplul.

Jedeme směrem na Hlubočky a Hrubou Vodu a vzdalujeme se od Olomouce, nakonec nás od ní dělí zhruba patnáct kilometrů. Ale také tady je kontrola potřeba. Jak pro bezpečí samotného krajského města, tak i okolních obcí.

Voda odsud korytem Bystřice do Olomouce dorazí za zhruba dvanáct hodin. A s ní může putovat i potenciálně nebezpečný ledochod. Zkontrolujeme ještě další dvě místa, nikde jsme ho ale neobjevili. Zřejmě je na něj stále ještě zima.