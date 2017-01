Nemocnice v Olomouckém kraji přidají na platech. Chtějí udržet personál

To, aby se platy lékařů a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví zvýšily, prosadila vláda, která na konci loňského roku schválila desetiprocentní růst platových tarifů. Stát tím chce pomoci udržet mladé lékaře a sestry v Česku.

Většina zařízení nakonec připlatí víc než požadovaných deset procent. Například soukromá Nemocnice Šumperk počítá s dvanáctiprocentním růstem mezd. Tvrdí přitom, že k rozhodnutí ji nedonutila vláda.

„Nemocnice se již v loňském roce rozhodla navýšit svým zaměstnancům mzdy pro rok 2017, a to bez ohledu na pozdější schválení růstu platových tarifů vládou. Mzdy u nás letos porostou v průměru o 12 procent,“ uvedla mluvčí Nemocnice Šumperk Hana Szotkowská.

Majitelem šumperské nemocnice je už dva roky Martin Polach, někdejší obchodní partner miliardáře Tomáše Chrenka ze skupiny Agel. Nemocnici Polach „dostal“ jako součást vyrovnání při svém odchodu z holdingu.

Szotkowská připomněla, že lékařům i zdravotnickému personálu šumperské nemocnice rostou mzdy nepřetržitě od změny jejího majitele v dubnu 2015. Už tehdy navýšil nový vlastník platy v průměru o pět procent.

„Letošní navýšení s sebou sice přinese vyšší náklady, ale nemocnice je díky svému pozitivnímu hospodaření zvládne,“ doplnila Szotkowská.

Platy zvýší ve středomoravských nemocnicích i Agel

O dvanáct procent si na platech přilepší také všeobecné zdravotní sestry v přerovské, prostějovské a šternberské nemocnici, které má od kraje pronajaté holding Agel. U lékařů počítá vedení společnosti s růstem platů také, ale s nimi bude jednat o navýšení individuálně.

„Lékaři nemají tabulkové, ale smluvní platy, proto bude záležet, jakou mzdu si dojednají. Někdo je například spokojený a nemá potřebu vyjednávat o navýšení,“ řekla mluvčí Agelu Radka Miloševská. Loni společnost zvýšila platové tarify svých zaměstnanců v průměru o šest procent.

O vládou stanovených deset procent porostou platy v největším zdravotnickém zařízení v kraji – Fakultní nemocnici Olomouc, kterou zřizuje přímo ministerstvo zdravotnictví.

„Už třetím rokem dojde nařízením vlády k navýšení tarifních platů u všech zaměstnanců nemocnice. V předešlých dvou letech byl tento nárůst mezd každý rok o pět procent, od prvního ledna 2017 budou platy navýšeny o deset procent. Platí to opět pro všechny zaměstnance, tedy pro zdravotníky i nezdravotnické profese,“ sdělil mluvčí nemocnice Egon Havrlant.

V Jesenické nemocnici, která přešla pod skupinu Agel v loňském roce, vyjednávání o navýšení mezd ještě neskončila.

„Holdingová kolektivní smlouva je sice podepsaná, nicméně v každé dceřinné společnosti jsou místní odbory, které jednají s vedením. V Jeseníku nebyla ještě stanovena konkrétní výše nárůstu mezd,“ objasnila Radka Miloševská z Agelu.

Kraj se dlouhodobě potýká s odlivem lékařů

Olomoucký kraj, stejně jako celá Česká republika, se dlouhodobě potýká s odchody zejména mladých lékařů, kteří míří nejčastěji do Německa. Česká lékařská komora (ČLK) nemá sice přesnou evidenci, ale je to ona, kdo lékařům před odchodem do zahraničí ze zákona vydává takzvaný certifikát profesní bezúhonnosti.

Právě počet žádostí o tento doklad se neustále zvyšuje. „V celé republice žádá o certifikát přes tři sta lékařů, přičemž žadatelů každým rokem přibývá,“ potvrdil ředitel olomoucké kanceláře ČLK Daniel Valášek.

Komora usuzuje, že většina lékařů, kteří si o certifikát požádají, míní do zahraničí odejít, zda to ale skutečně udělali, už evidovat nemůže. „Mnozí z těchto lékařů, i když pracují v cizině, totiž zůstávají členy České lékařské komory,“ vysvětlil Valášek.

Už jen fakt, že počty žádostí o certifikát se zvyšují nepřetržitě od roku 2010, považuje Valášek za alarmující.