Náhradní vrtulník záchranky měl přilétat ze Slovenska, bude ale v Olomouci

Novým provozovatelem letecké záchranky je od ledna až do roku 2020 slovenská firma Air Transport Europe. Vyhrála výběrové řízení ministerstva zdravotnictví, jehož hlavním kritériem byla cena a stal se proto terčem kritiky.

Parametry stroje Agusta A109 K2 Délka: 13,04 metru

Průměr rotoru: 11 metrů

Výška: 3,5 metru

Prázdná hmotnost: 2 000 kilogramů

Max. vzletová hmotnost: 2 850 kilogramů

Maximální rychlost: 285 kilometrů za hodinu

Dolet: 964 kilometrů

Stoupavost: 9,8 metrů za sekundu

Maximální letová výška:

6 000 metrů (zdroj: Olomoucký kraj)



Firma vyhrála soutěž s dvacet let starým strojem Agusta A109 K2 a podle smlouvy nemusí mít na olomouckém heliportu připravený náhradní stroj. Na řešení případných technických problémů má 12 hodin.

Že je to problém, se ukázalo už po několika málo dnech, když musel 17. ledna vrtulník kvůli technickému problému nouzově přistát s pacientem na palubě. Učně s popáleninami na ruce do nemocnice vezla sanitka, kraj musel několik hodin spoléhat na vrtulníky z okolních regionů (psali jsme zde).

Potvrzení, že od ATE do Olomouce přiletí náhradní stroj, získal ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Petr Hubáček po několikahodinovém jednání přímo na Slovensku.

„V průběhu týdne plánujeme přelet na vaši základnu,“ řekl ředitel společnosti ATE Milan Hoholík.

Podle smlouvy firma nemusí mít v Olomouci náhradní vrtulník

Opět však půjde o vrtulník Agusta A109. „Do výběrového řízení se přihlásili a tendr vyhráli s tímto typem stroje. Nemohou ho teď měnit,“ vysvětluje šéf záchranky Hubáček. Již dříve přitom uvedl, že ATE regionu slíbila náhradní vrtulník už v prosinci.

„S tím, že v Olomouci a v Ústí nad Labem budou vrtulníky Agusta A109 K2 a v Olomouci bude v hangáru jeden náhradní. Šlo o ústní příslib. Povinnost mít náhradní vrtulník dle smlouvy firma ATE samozřejmě nemá,“ připustil.

Rezervní vrtulník ale v Olomouci stále není. Zádrhel je v tom, že ATE v Ústí nad Labem tendr na provozování letecké záchranky sice vyhrála, ale ministerstvo soutěž později zrušilo.

„Jejich slib vycházel z předpokladu, že budou i v Ústí nad Labem. Pro tyto dvě stanice by měli náhradní vrtulník v Olomouci,“ přibližuje Hubáček.

ATE po stornování ústeckého tendru podle něj počítala s tím, že by v případě poruchy či výpadku místního vrtulníku do Olomouckého kraje poslala náhradní stroj ze Slovenska. Čas by na to měla. Jak zjistila MF DNES, je v aktuální smlouvě o letecké záchranné službě v Olomouckém kraji potenciálně riziková trhlina. Vyplývá z ní, že region může být až 12 hodin bez funkčního vrtulníku. Tolik času má totiž ATE při poruše či výpadku na obnovu provozu.

„Zeptali jsme se, co by se dělo, kdyby nad Tatrami bylo ošklivo a nedalo se letět. Sice mají dvanáct hodin, ale jak by sem vrtulník dostali,“ popisuje Hubáček jeden z argumentů čtvrtečního jednání s ATE v Popradu.

Ministerstvo: Povinnost rezervního vrtulníku by byla drahá

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že držení povinné rezervy zakotvené přímo ve smlouvě by byly příliš drahé.

„Takto zvolený systém fungoval již mnoho let bez zjevných problémů. Pokud by měli provozovatelé vrtulníků povinnost mít na každé základně ještě další stroj, náklady na zajištění vrtulníků, které platí stát, by dramaticky vzrostly,“ uvedl Ondřej Macura z tiskového centra s tím, že dvanáctihodinový limit měl i předcházející provozovatel letecké záchranky Alfa Helicopter (i ten měl ale v posledních letech v Olomouci připravený náhradní stroj - pozn. red.).

Hubáček má za to, že Slováci uznali, že kraj nemůže spoléhat na pomoc z okolních regionů.

„I když nepředpokládají, že by se nějaká porucha objevila,“ vyzdvihuje s tím, že oba vrtulníky mají za sebou kompletní prohlídku. Ve službě se budou střídat zhruba po měsíci a půl.

„Budou úplně stejně vybavené. My si vždy jen vyndáme naše přístroje a dáme je do druhého. To je otázka deseti, patnácti minut,“ dodává Hubáček. Stroj, jenž bude mít zrovna roli „náhradníka“, plánuje využít při cvičeních či nejrůznějších předváděcích akcích.