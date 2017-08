Letní Flora láká v Olomouci na rajskou zahradu či terakotovou armádu

Rajskou zahradu zájemci najdou v pavilonu A. Hlavní hala výstaviště bude zároveň hostit přehlídku vyznání růžím, která vzdá hold nesporné královně květin, a dále expozici s názvem Léčivá síla stromů.

„Návštěvníci si tak z výstavy budou moci odnést i řadu nových poznatků a vědomostí,“ konstatoval ředitel výstaviště Jiří Uhlíř.

Očekává, že se lidé vypraví také do dalších pavilonů. V hale B najdou okrasné dřeviny, které přivezou do Olomouce členové Svazu školkařů, pavilon C pak obsadí expozice Českého zahrádkářského svazu.

„Ten vedle svého ústředního tématu, jímž letos budou nejedlé i jedlé plevele, nabídne jako každý rok stovky květin i tradiční či méně známé odrůdy ovoce a zeleniny. K dispozici bude zájemcům také oblíbená bezplatná poradna,“ popsal mluvčí výstaviště Adam Fritscher.

Terakotová armáda čínského císaře a další novinky

Doplnil, že na návštěvníky bude letos čekat i několik novinek. Do jejich výčtu patří například expozice v pavilonu H, která připomene 150. výročí obnovení Rudolfovy aleje po prusko-rakouské válce. Zejména příznivci historie si přijdou na své také na výstavě Terakotová armáda – Odkaz prvního čínského císaře, která zaplní pavilon G.

„Zájemci si díky ní budou moci prohlédnout hrobku císaře Čchin Š’-chuang-ti, který dokázal sjednotit Čínu, a ukončil tak období chaosu mezi čínskými státy. Jeho terakotová armáda se označuje jako „osmý div světa“. Na výstavišti budou k vidění propracované repliky hliněných soch vojáků a koní v životní velikosti,“ řekl mluvčí s tím, že výstava bude pokračovat i po skončení Flory, a to až do 24. září.

Samotná květinová expozice kromě pavilonů zaplní i část Smetanových sadů, které budou tradičně hostit (nejen) Letní zahradnické trhy. Na zahrádkáře, kutily či chalupáře na nich bude čekat nabídka květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků, ale také zahradnických pomůcek, mechanizace a dalších potřeb.

Další část parku obsadí pracovníci a studenti Univerzity Palackého. Mladší generaci návštěvníků budou nabízet možnost zasoutěžit si nebo vyzkoušet si žonglování. Doprovodný program Flory bude dále zahrnovat prezentaci automobilových a motocyklových veteránů, která se uskuteční při příležitosti jejich vzpomínkového setkání s názvem Svatokopecký okruh.

Výstavištěm rovněž bude znít hudba, organizátoři slibují například vystoupení zpěvačky Katie Kei, saxofonisty Jiřího Kováře či recitál Daniely Šinkorové, a také ho provoní guláše. Připravovat je budou účastníci mistrovství Moravy a Slezska ve vaření kotlíkových gulášů.