Těžaři porušili limity, dobývání kamene pro D1 přesto může pokračovat

V záplavě stížností a podnětů, které obec Veselíčko podala na úřady ve snaze zabránit další těžbě v lomu těsně za vesnicí, se místní lidé dočkali prvního, i když jen drobného vítězství. Český báňský úřad v Praze (ČBÚ) potvrdil podezření zástupců obce, že v lomu se dříve těžilo výš, než bylo povoleno.

ČBÚ dal Veselíčku za pravdu, že těžba v lomu v minulosti přesáhla o několik metrů kótu 350 metrů nad mořem. Tato podmínka je součástí povolení k těžbě a dřívější zástupci obce si ji prosadili proto, aby dobývání kamene vizuálně nenarušilo podobu svahu u Veselíčka.

Podle právního výkladu obce rozhodnutí báňského úřadu znamená, že těžaři už nemohou dobývat kámen ve veselíčském lomu nikdy a nikde do šířky.

„Tento stav byl sice prakticky platný poté, co město Přerov v roce 2014 jako vlastník pozemků v okolí kamenolomu nesouhlasilo s rozšířením těžby, stanovisko centrálního báňského úřadu je však úředním potvrzením tohoto stavu,“ raduje se starosta Tomáš Šulák.

O kámen z polesí Svrčov má zájem firma Skanska, která nedaleko odtud staví dálnici D1. Drcené kamenivo z lomu, který patří společnosti Kamenolomy ČR, potřebuje k dokončení úseku mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem.

Lom je však jen 150 metrů vzdušnou čarou od obce a necelých 100 metrů od nejbližších obydlí v chatové oblasti. Místní lidé se obávají hluku, prachu, otřesů, ale také toho, že přijdou o vodu ve studních.

Pět stovek obyvatel se proto podepsalo pod petici proti obnovení těžby. Obec už se obrátila na řadu institucí, nikde ale zatím nebyla příliš úspěšná.

Otevření lomu by pro nás bylo smrtící ranou, říká starosta

„Už jsme si chvíli připadali, že se jedná o spiknutí všech úřadů proti nám,“ podotkl Šulák. „Na jedné straně vesnice se staví dálnice, celá dědina je rozkopaná kvůli rekonstrukci plynovodu a vodovodu, otevření lomu by pro nás bylo smrtící ranou,“ dodal starosta.

Má to však velké „ale“. Přestože se obci podařilo prokázat porušení povoleného limitu těžby, nikdo za to neponese odpovědnost – přestupek totiž „spáchal“ už před rokem 2002 předchozí vlastník lomu a je již promlčený.

„K tomuto protiprávnímu jednání došlo před více než 14 roky, z hlediska platného práva na viníka nemáme žádný zákonný nástroj. Proto na to musíme nahlížet, jako by to bylo v pořádku,“ vysvětlil mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek.

U hornických prací současného provozovatele lomu úřad pochybení nezjistil. „Nebylo prokázáno, že by nová organizace porušila diskutovanou podmínku,“ doplnil Machek.

Ložisko kamene ve Veselíčku je zhruba v polovině životnosti

Z údajů báňského úřadu vyplývá, že co se týče zásob, je ložisko kamene ve Veselíčku zhruba v polovině své životnosti. Společnost Kamenolomy ČR tvrdí, že překročení vrstevnice na kótě 350 m n. m., které potvrdil ČBÚ, nemá vztah k zástavbě obce, a v těžbě hodlá pokračovat.

„Ve stejném rozsahu se toto překročení vyskytovalo již v roce 1986, kdy byla povolena dosud platná těžba v kamenolomu. Současná těžba se bude i nadále výlučně pohybovat v dosud roztěženém prostoru mimo posuzované území, přičemž nedojde k překročení vrstevnice 350 m n. m.,“ uvedla Edita Novotná, mluvčí skupiny Strabag, pod kterou Kamenolomy ČR patří.

Také Skanska potvrdila, že s lomem dál počítá. „Náš zájem o kámen ve Veselíčku trvá,“ napsal mluvčí Ondřej Svatoň.

Už dříve firma vysvětlila, že místní kamenolom si vybrala z toho důvodu, že je stavbě D1 nejblíž. „Při dovážení materiálu ze vzdálenějších lomů bychom zatěžovali dopravou obyvatele z více obcí, navíc by lomy patrně nedostačovaly kapacitně,“ uvedl Svatoň.

Veselíčko se ale nevzdává. Obec si mimo jiné nechala zpracovat studii biodiverzity v lokalitě celého Zámeckého kopce. Doufá, že zastavit těžbu jí v krajním případě pomohou chráněné druhy živočichů.