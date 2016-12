Lupič v podmínce přepadl před Vánoci tři bary, svátky už trávil ve vazbě

Jednadvacetiletý muž poprvé loupil v pátek 16. prosince krátce před desátou večer v baru v prostějovské Svatoplukově ulici. Poté, co servírce pohrozil nožem, si odnesl peněženku s denní tržbou ve výši téměř 18 tisíc korun.

To mu ale nestačilo, a tak o pět dní později vyrazil přepadávat znovu. Tentokrát do podniků v Dolní a Plumlovské ulici a to dokonce přes den.

„Také zde hrozil obsluze nožem a požadoval vydání peněz. V prvním případě se takto ve čtrnáct hodin zmocnil číšnického fleku s bezmála tisícem korun, oloupený ho ale následně pronásledoval a lupič nakonec na útěku peněženku i s hotovostí zahodil. Podařilo se mu ovšem utéct,“ shrnul prostějovský policejní mluvčí František Kořínek.

O dvě hodiny později proto mladík vyrazil loupit znovu, tentokrát si od servírky vynutil více než osm tisíc korun. Prostějovští kriminalisté ho ale zanedlouho vypátrali, zatkli ho v dalším baru v Krasické ulici a to i díky vydatné pomoci pracovníka tamní ostrahy.

„Kriminalisté na základě vyšetřování a zajištěných stop ještě týž den prokázali, že zadržený spáchal zmíněná tři přepadení. Muž se poté na základě předložených důkazů přiznal,“ nastínil Kořínek.

Mladík loupil a kradl, přestože byl za to stejné v podmínce

Policisté ovšem podle něj následně také vypátrali, že mladík má na svědomí také krádež z 8. prosince, kdy v jedné z prostějovských restaurací ukradl ze stolu obálku s 12 tisíci korunami, k čemuž se mladý zločinec nakonec také přiznal.

„Následujícího dne ho proto kriminalisté obvinili z loupeže a krádeže, za což mu hrozí až deset let vězení. V průběhu vyšetřování se přitom ukázalo, že obviněný byl počátkem letošního roku za obdobnou trestnou činnost odsouzen olomouckým krajským soudem k trestu s podmíněným odkladem,“ doplnil policejní mluvčí.

Policisté proto z obavy, že by mladík mohl v loupežích a krádežích dál pokračovat, případně že by se mohl vyhýbat soudu, podali podnět na jeho vzetí do vazby. Soud následně návrhu vyhověl.