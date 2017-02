Skiareály z nížin s minimem sněžných děl po letech skomírání opět ožily

Jen s přírodní nadílkou sněhu už několik týdnů udržují o víkendech provoz na sjezdovce v Karlově u Paseky na Olomoucku.

„Je sice pravda, že některá místa jsou už dost vyježděná, ale na malém vleku je sněhu stále dost,“ říká dvaaosmdesátiletý majitel areálu Antonín Kryl.

Vlek na severním svahu u Karlova byl prvním na Olomoucku a Kryl jej sám na konci sedmdesátých let budoval. Tehdy bylo běžné, že tady v zimě napadlo půl metru sněhu. I když o tom si dnes může nechat jenom zdát, Kryl si neumí představit, že by starost o areál vzdal.

„Šance na to, že budeme mít umělé zasněžování, je malá. Není tady moc vody a bylo by to složité technologicky. Kdybychom ale zavřeli, to by nám lyžaři neodpustili,“ tvrdí.

V Kladkách se loni lyžovalo sotva tři týdny...

Zima si spravila reputaci také u sokolů, kteří se starají o skiareál v Kladkách na Prostějovsku. Letos se tady lyžuje nepřetržitě už od Vánoc.

„Minulý rok jsme začali třetího ledna a sedmadvacátého jsme kvůli oblevě končili,“ vzpomíná předseda TJ Sokol Kladky a šéf areálu Jiří Křeček.

V Kladkách už třináct let spoléhají na sněžná děla. Tělovýchovná jednota je pořídila díky dotaci, která odstartovala novou éru tohoto malého střediska.

„Na sjezdovce je potřeba aspoň padesát centimetrů sněhu. Letos přitom napadlo asi patnáct. S takovým náporem lidí, jaký k nám jezdí, by byl svah už vydřený až na zem,“ míní Křeček.

Sjezdovka v Kladkách je od roku 2013 prodloužená na 710 metrů, a patří tak k nejdelším na střední Moravě. Areál je v provozu denně, třikrát do týdne i na večerní lyžování.

...v Potštátě v uplynulých dvou letech neotevřeli vůbec

Letošní zimní počasí hraje do karet také provozovatelům lyžařského střediska v Potštátě na Přerovsku. Naplno mohou totiž vyzkoušet novou zasněžovací techniku.

„Díky ní a letošním mrazům jsme schopni udržet areál v provozu,“ pochvaluje si Filip Konečný ze Ski klubu Hranice, který se o středisko stará. První, 220metrový vlek se na Potštátě objevil v roce 1967. Od té doby místní sportovci sjezdovku udržují, i když poslední léta to nebylo jednoduché.

„Minulé dva roky jsme nejezdili vůbec. Bez zasněžování by to dál nešlo. Máme ho jen díky darům, sponzorům, materiální pomoci firem a také dobrovolné práci našich členů,“ podotkl Konečný. Na Potštátě se lyžuje od pondělí do pátku večer, v sobotu pak od 9 do 20 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin.

Uhřínov je spíš pro skalní, nabízí lyžařské retro

Z Hranic to mají lyžaři blízko také do Partutovic, kde však není dostatek sněhu, takže areál ještě není v provozu. Zato se lyžuje na 400metrové sjezdovce v Uhřínově, která má tradici dlouhou už padesát let. I tady se přitom zatím musejí obejít bez sněžného děla.

„Jezdíme pouze o víkendech. Potřebovali bychom ale více sněhu, není to žádná velká hitparáda,“ říká na rovinu Irena Koníčková, hospodářka lyžařského klubu, který se o areál stará. Jeho členové si uvědomují, že nemohou konkurovat dynamicky se rozvíjejícím střediskům, jako jsou Hlubočky a Hrubá Voda na Olomoucku, sjezdovku udržují hlavně kvůli skalním příznivcům.

Ti se musí smířit s tím, že ke svahu je to asi kilometr chůze a pod svahem je k dostání jen káva a čaj. Na toaletu musí na suchý záchod v lesíku. „Je to takové retro,“ usmívá se Koníčková.