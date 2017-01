Nová kanalizace stála přes miliardu, stovky lidí ale s připojením váhají

Přestože měli lidé na připojení se na kanalizaci vybudovanou v rámci projektu Horní Pomoraví II téměř celý loňský rok, hodně z nich toho dosud nevyužilo.

„Pořád chybí připojit zhruba stovka domácností. Je to zhruba 30 procent z těch, kteří by to měli udělat,“ říká radní Hanušovic František Winter. Přesto je spokojen.

„Mají čas ještě do konce roku. Věřím, že se nakonec připojí téměř všichni, i když určitě zůstanou někteří, kterým se nebude chtít platit za vodu výrazně víc, než platí dosud. Příští rok ale budou muset prokázat, že splaškové vody likvidují v souladu s předpisy,“ upozornil Winter.

Dost domů zatím není připojeno ani v Lošticích. „S přípojkami jsme na 75 procentech. Zbývá asi 90 nemovitostí,“ sdělil místostarosta Loštic Jan Konečný. Dalších čtyřicet domácností chybí připojit v místní části Žádlovice.

„Neřekl bych, že to jsou špatná čísla. Je třeba si uvědomit, že některé nepřipojené nemovitosti nejsou dlouhodobě obývané, další se prodávají a noví majitelé si zcela jistě přípojky udělají. A mezi nepřipojenými budou i senioři, kteří to nezvládnou a budou potřebovat pomoc,“ vysvětlil Konečný.

Přitom Hanušovice nakoupily materiál na přípojky ve velkém a umožňují lidem získat jej levněji. Mohou tak na nákladech za materiál výrazně ušetřit. Podobně je to v Lošticích.

V obou obcích jsou ale zástupci radnic i tak spokojení. „Řekl bych, že cíle projektu jsou u nás splněny, i když není připojeno sto procent domácností,“ shrnul Konečný.

Radnice najala člověka, který vysvětloval výhody připojení

To v Mohelnici nebo v Zábřehu je situace výrazně lepší. Podle mohelnického starosty Pavla Kuby „zabrala“ městská podpora. Radnice totiž dávala lidem až 200 korun na metr přípojky, což je zhruba hodnota použitého materiálu. Připojeno je tak nově přibližně tisíc lidí, tedy několik stovek domácností.

„Musím říct, že lidé toho využili téměř beze zbytku. Navíc pomohlo, že jsme zaplatili člověka, který chodil po domech a vysvětloval lidem výhody připojení. Dnes se dá říct, že jsme až na výjimky hotovi,“ sdělil mohelnický starosta Pavel Kuba. Mohelnická pomoc lidem je vůbec nejvyšší v rámci celého projektu.

Zábřežská radnice sice žádnou podporu nedávala a spoléhala pouze na motivaci lidí, přesto je tam situace obdobná jako v Mohelnici.

„U nás šlo především o takzvané přepojení, to znamená, že lidé byli napojeni na starou kanalizaci a nová se vedla jinudy. Tito lidé platili vodné i stočné, takže náklady jim vodohospodářská společnost VHZ zaplatila,“ vysvětlil starosta Zábřeha František John. Podle něj je připojena i velká většina těch, kteří dosud na kanalizaci připojeni nebyli a stočné neplatili.

„Nepočítám s tím, že se připojí úplně všichni, ale určitě bude na konci roku jen málo těch nepřipojených,“ je přesvědčen starosta.

Akce za 1,6 miliardy se týkala desítek kilometrů potrubí

Uvedl, že lidé si umí spočítat, že když se nepřipojí, nijak neušetří. „Pokud by někdo chtěl dál využívat septik, bude muset zkouškami prokázat těsnost. Ty jsou velmi drahé, nehledě na náklady za vyvážení odpadních vod k likvidaci. A kdo vypouštěl přímo do potoka, musí prokázat, že splašky likviduje jinak, takže pokud se nepřipojí na kanalizaci, hrozí mu vysoké pokuty,“ zdůraznil starosta.

Připojit co největší počet lidí na kanalizace byla přitom výhradně starost radnic. Projekt za 1,6 miliardy korun, podpořený dotací z EU částkou 1,2 miliardy, to v podmínkách nemá.

„Jedním z cílů projektu bylo vytvořit podmínky pro napojení 3 700 obyvatel, kteří tuto možnost dosud neměli. To je splněno. Lidé mají možnost připojit se ke splaškové kanalizaci a bylo by nelogické, aby ji nevyužili,“ řekl předseda představenstva společnosti VHZ Šumperk Petr Suchomel. Společnost, jejímiž akcionáři jsou obce Šumperska, byla investorem obřího projektu.

V rámci stavby, která byla ukončena v prosinci 2015, bylo zmodernizováno 21 kilometrů kanalizace a vystavěno 60 kilometrů nového potrubí v Hanušovicích, Lošticích, Mohelnici, Zábřehu a Šumperku, vylepšení se dočkala i čistička odpadních vod v Mohelnici. V Šumperku šlo pouze o modernizaci kanalizace. Ve městě totiž byli všichni lidé připojeni na kanalizaci, takže nové přípojky nevznikly.