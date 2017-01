Město sníh v ulicích nezvládá, zlobí se Mohelničané. To viní silničáře

Lidem se nelíbí, že od prvního většího sněžení začátkem ledna se na řadě míst brodili ve sněhu nebo se pohybovali na neudržovaném zledovatělém povrchu.

„Tak mizernou zimní údržbu silnic a chodníků ve městě nepamatuji nejméně od roku 1989. V okolních městech jsou silnice bez problémů sjízdné, jen v Mohelnici máme na některých ulicích úplné kluziště,“ píše v názorovém fóru na webu města Vojtěch Sýkora.

Jiří Zajíček přidal porovnání s jinými místy. „Jezdím pracovně po celé republice, ale tak ničemnou zimní péči o stav chodníků a komunikací jsem nikde neviděl,“ napsal.

Správa silnic nás v současné době zcela ignoruje, tvrdí starosta

Starosta Pavel Kuba (Mohelnická demokracie) problém „zredukoval“ na silnice ve správě Olomouckého kraje.

„V současné době město čelí absolutní ignoraci ze strany Správy silnic Olomouckého kraje (SSOK) v oblasti zimní údržby,“ vytýká starosta silničářům.

Podle něj jde o údržbu dvou velmi frekventovaných silnic, jednou z nich je takzvaný Jižní obchvat a druhou průtah městem, což jsou ulice Zábřežská, Nádražní, Družstevní s přechody pro chodce.

„Jde o jediné přístupové komunikace pro lidi pracující ve firmách Siemens, Hella, Montix a Best, kde pracuje na šest tisíc lidí,“ řekl Kuba.

Silničáři: V jeden den selhal lidský faktor, jinak vše funguje

Lidé ale výmluvy neberou. „Přestaňte se vymlouvat. Proboha už se proberte a začněte něco dělat,“ adresuje radnici obyvatelka podepsaná jako Katka.

„Výmluvy na Správu silnic Olomouckého kraje jsou blábolem,“ přidal se Jiří Zajíček.

Provozní náměstek SSOK Tomáš Vaida se proti starostovým výhradám rovněž ohradil.

„Je třeba říct, že 4. ledna údržba v Mohelnici v souladu s plánem zimní údržby nefungovala. Selhal lidský faktor a za to jsme se omluvili, ale potom už vše probíhalo standardně. K žádné ignoraci z naší strany rozhodně nedochází,“ uvedl Vaida.

Město chtělo obnovit vlastní technické služby, ale neuspělo

Opozice vnímá výtky lidí na adresu radnice jako oprávněné. „Starostovi se hodí pochybení ze strany SSOK, a tak svaluje vinu na silničáře. Tady ale nejsou ošetřeny komunikace města a chodníky. Je třeba říct, že v této oblasti radnice zcela selhala, protože nezajistila odpovídající zimní údržbu,“ sdělil Antonín Navrátil (TOP 09).

Městu se totiž nepodařilo zřídit technické služby, jak koalice zamýšlela (psali jsme zde). Zakoupila pouze multifunkční vozidlo, které provozuje městská společnost Městská kulturní a sportovní zařízení. To ale nestačí. Většinu zimní údržby tak dělá najatá firma.

„Očividně to nezvládá. Bohužel město tuhle problematiku neřeší, zřejmě je na okraji zájmu,“ říká Navrátil, který si podobně jako další lidé z Mohelnice myslí, že nikdy v novodobé historii ulice nebyly tak špatně uklizené.

„Určitě byly v posledních dvaceti pětadvaceti letech i tvrdší zimy, ale nikdy to nevypadalo ve městě jako v minulých dnech. Je to jedna velká katastrofa a někdo by měl nést odpovědnost,“ řekl. Chce proto, aby se nezvládnutá zimní údržba řešila na dalším zasedání zastupitelstva.

„Pokud přijde další sněžení, nesmí se tato situace opakovat,“ zdůraznil.