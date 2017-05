Filharmonie skončila ve ztrátě a ředitel chyboval, přesto dostane odměnu

Kvapil získal roční odměnu vyplývající z hmotné odpovědnosti stejně jako ostatní ředitelé příspěvkových organizací olomoucké radnice s výjimkou škol. Konkrétně jde o zoologickou zahradu, městské hřbitovy, knihovnu, Moravské divadlo Olomouc a právě Moravskou filharmonii (MFO).

„Všichni ředitelé uspěli velmi dobře, jak se říká, bez ztráty kytičky, s výjimkou ředitele Moravské filharmonie, ke kterému směřovaly výtky,“ řekl primátor Antonín Staněk.

Úspěšnost jednotlivých šéfů radní promítli do výše jejich odměn. Kvapil podle vedení města dostal nejnižší možnou částku.

„Pokud by v hodnocení uspěl na sto procent, měl by - stejně jako ostatní ředitelé - nárok na odměnu ve výši dvojnásobku měsíčního platu. Konkrétně v případě pana Kvapila by to bylo zhruba 102 tisíc korun, dostane ovšem necelých 13 tisíc, což je nejnižší možná odměna, kterou ředitelům garantují vnitřní předpisy,“ řekl náměstek Pavel Urbášek.

Filharmonie skončila ve ztrátě a navíc si na sebe méně vydělala

Kvapil podle něj dopadl z hodnocených ředitelů nejhůř mimo jiné kvůli loňskému výsledku hospodaření MFO, které skončilo ztrátou téměř 1,7 milionu korun. Naproti tomu všechny ostatní organizace města se dokázaly udržet v plusu.

Současně s tím klesla filharmonii takzvaná samofinancovatelnost - vlastními silami si loni dokázala vydělat jen necelých 19 procent částky, kterou potřebuje na provoz. O rok dříve to bylo 26,6 procenta.

Propad do červených čísel Kvapil vysvětluje ve výroční zprávě MFO nižšími příjmy v položce nahrávání pro zahraniční klienty, listopadovým navýšením platů či optimistickým očekáváním kurzových rozdílů, na kterých MFO měla podle své prognózy vydělat, což se ale nestalo.

Svou roli v celé věci sehrály podle vedení MFO i takové záležitosti, jako jsou dlouhodobá pracovní neschopnost ekonomky a komplikovaná pracovní atmosféra. „Měla negativní vliv na složité ekonomické operace a úkoly vyplývající z přípravy rozpočtu a předpokladu rozpočtu 2016,“ vysvětlil ve zprávě ředitel.

Auditoři objevili drahé kilometry i „ředitelské“ zálohy

Minusové body ovšem Kvapil neposbíral podle Urbáška jen kvůli hospodaření. Je zde souvislost i s výsledky mimořádné kontroly v MFO. Auditoři při ní zjistili například to, že ředitel podniká bez souhlasu města ve stejném oboru jako jím řízená filharmonie. Podnikatelské aktivity Kvapila zahrnovaly i nahrávání v sále MFO.

Ředitel při tom několikrát využil nařízení, které sám vydal, a za pronájem nezaplatil. Ze závěrů kontroly rovněž vyplývá, že MFO vyplácela zaměstnancům tři roky vyšší náhradu za použití soukromého auta ke služebním účelům, než umožňovala příslušná vyhláška. Profitoval z toho především ředitel, jelikož najezdil pro MFO nejvíce kilometrů.

Auditoři se dále pozastavili nad poskytováním mimořádných záloh na mzdy, zejména pak nad případy, kdy je MFO vyplácela některým zaměstnancům, včetně ředitele, už v prvních dnech měsíce, v němž přitom neměli odpracovanou ani poměrnou část, na niž zálohu žádali.

„Ředitel čerpal zálohy na mzdu prostřednictvím platební karty z účtu MFO a jejich poskytnutí si sám schvaloval,“ upozornili kontroloři. V návaznosti na jejich zjištění tak radní rozhodli, že MFO musí upravit několik vnitřních norem.

„Konkrétně jde o směrnice o účetnictví, o používání mobilních telefonů, o jiné výdělečné činnosti zaměstnanců a managementu, o způsobu pronajímání majetku filharmonie, o vyplácení mezd a evidenci pracovní doby, o poskytování a účtování cestovních náhrad a o směrnici k provádění řídicí kontroly,“ řekl před nedávnem náměstek.

Na odstranění nedostatků MFO dostala čas do konce května. „Začátkem června do filharmonie opět pošleme pracovníky odboru interního auditu a kontroly, kteří prověří, zda vedení MFO pokyn splnilo,“ uzavřel Urbášek.