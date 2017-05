Olomoučtí radní filharmonikům protest o svátcích města nerozmluvili

Už padesát z osmdesáti hráčů obléklo na protest proti šéfovi MFO Vladislavu Kvapilovi bílá trička, v nichž také na začátku června hodlají odehrát úvodní galakoncert Svátků města. Primátor Antonín Staněk se je snažil přimět k tomu, aby to nedělali.

„Moravská filharmonie je soubor, který má tradici a kvalitu, a měl by si ji zachovat v každé situaci. Když jde člen MFO do stávky, tak by měl jít ve fraku a reprezentovat město i filharmonii,“ myslí si Staněk. Hudebníkům řekl, že pokud trička odloží, je ochoten s nimi dál jednat.

„Pokud to odboráři pochopí, budu rád. Pokud to nepochopí a vystoupí v tričkách, my jim v tom bránit nebudeme, ale bude mi to velmi líto, a uvidíme, kam se ta situace vygraduje,“ shrnul pak pro novináře.

Primátor přišel do sálu Moravské filharmonie v doprovodu právních zástupců z advokátní kanceláře Ritter-Šťastný. Ti hráče upozornili, že svým jednáním se mohou vystavit riziku pracovněprávního postihu.

„Judikatura Nejvyššího soudu říká, že pokud se stávkuje k prosazení personálních změn, pak se nejedná o stávku ani protest, ale o porušení pracovní kázně. Není vyloučeno, že zaměstnavatel pak přistoupí k nějakým opatřením,“ sdělil filharmonikům advokát Stanislav Handl.

Auditoři objevili drahé kilometry i „ředitelské“ zálohy

Nad tím se hned vzápětí pozastavil Jaroslav Stránský, právník Unie orchestrálních hudebníků ČR, která stojí za odboráři z MFO.

„Jsem notně zaražen z toho, že jako představitelé města zametáte flagrantní porušování zákona a tady, sice nepřímo a kulantně, ale hrozíte zaměstnancům tím, že když se proti tomu postaví, tak budou nějakým způsobem postiženi,“ kroutil hlavou Stránský. Podle něj filharmonikům nic nehrozí, protože neplánují odložit své hudební nástroje.

„Nenechte se zastrašit. Pokud vyjádříte svůj občanský názor, nedopouštíte se nezákonného jednání,“ řekl jim.

Odboráři naplánovali protestní akci zejména v reakci na rozhodnutí radních ohledně potrestání Kvapila za pochybení, na něž narazili při mimořádné kontrole auditoři. Podle nich Kvapil podnikal bez souhlasu města ve stejném oboru a jeho aktivity zahrnovaly i nahrávání v sále MFO. Ředitel přitom několikrát využil nařízení, které sám vydal, a za pronájem nezaplatil.

Ze závěrů kontroly rovněž vyplývá, že filharmonie vyplácela tři roky vyšší náhradu za použití soukromého auta ke služebním účelům, než umožňovala příslušná vyhláška. Profitoval z toho především ředitel, jelikož najezdil nejvíce kilometrů. Auditoři se dále pozastavili nad poskytováním mimořádných záloh na mzdy, zejména pak nad případy, kdy je MFO vyplácela některým zaměstnancům, včetně ředitele, už v prvních dnech měsíce (více čtěte zde).

Radní Kvapila odvolat nechtějí s tím, že mu udělili výtku, o devadesát tisíc korun snížili roční odměnu (psali jsme zde) a nařídili soubor nápravných opatření. Sám ředitel se ve čtvrtek odmítl vyjádřit, o den dřív sdělil, že pod nátlakem odborářů odstoupit nehodlá. Ani odbory své plány nemění.

„Po tom, co jsme tady slyšeli, je jasné, že náš postup je na místě. My musíme filharmonii posunout dál, a to s tímto panem ředitelem nejde,“ řekl šéf odborové organizace při MFO Vojtěch Pospíšil.