Filharmonie pochybila. Detaily radnice tají, ve hře je ale i změna vedení

Kontrolory poslalo vedení radnice do Moravské filharmonie Olomouc (MFO) už loni na podzim. A to poté, co město kontaktoval předseda odborové organizace při MFO Vojtěch Pospíšil.

Odborář tvrdí, že se Kvapil obohacuje na úkor filharmonie prostřednictvím své umělecké agentury, která několikrát nahrávala v MFO hudbu pro vlastní klienty, aniž by platila za pronájem sálu (více čtěte zde).

Kromě radnice se Pospíšil obrátil i na státní zastupitelství, u kterého podal trestní oznámení na vedení MFO. Kromě Kvapila se týká i jeho náměstka Jana Sítaře.

Šéf MFO natáčení už dříve nepopřel, zdůraznil ovšem, že žádné ustanovení zákoníku práce nebo jiný vnitřní předpis neporušil.

„Pronájem sálu se realizoval v souladu s vnitřními směrnicemi, které v ojedinělých případech umožňovaly pronájem zdarma nebo se slevou,“ uvedl na konci ledna Kvapil.

Výsledkem mohou být i personální změny ve vedení

Právě vnitřních norem se pochybení, na které kontroloři upozornili, týká. Zda jde konkrétně o předpis ohledně plateb za pronájem prostor v MFO, či jinou normu, ovšem vedení města odmítlo sdělit.

„Já bych v tomto smyslu ještě nechtěl být konkrétní, a to proto, že je to předmětem úkolu, který mi dala rada. Každopádně ale audit identifikoval některé nedostatky a problémy, a to zejména v oblasti různých vnitřních norem a procesů, které jsou v MFO chybně nastavené,“ řekl náměstek primátora Pavel Urbášek. Poznamenal, že má do 7. března zpracovat ve vztahu k MFO ucelený seznam nápravných opatření.

Komentovat nechtěl ani to, zda pochybilo přímo vedení filharmonie. „Dokud nebudeme mít ten audit opětovně zanalyzovaný (vedení města ho má přitom k dispozici minimálně od konce ledna, pozn. red.), nebudu se k tomu nějak jednoznačně vyjadřovat. Pouze za sebe říkám, že to vnímám tak, že ředitel MFO nepoškodil,“ uvedl.

I přesto nevyloučil, že celá záležitost může vyústit v odvolání Kvapila. „Výsledkem nápravných opatření mohou být i personální změny ve vedení MFO. V tuto chvíli to nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit,“ řekl.

Ředitel filharmonie: Audit zmiňuje pouze drobné nedostatky

Šéf MFO, který audit četl, aby se k němu mohl radním vyjádřit, tvrdí, že výsledky kontroly zmiňují pouze drobná pochybení ve vnitřních normách filharmonie.

„Za dobu mého působení je to asi padesátá kontrola a každá našla nějaké nedostatky. Já každou kontrolu vítám, protože ji beru jako prevenci. V dnešní době měnících se zákonů a nařízení je v podstatě nemožné, aby v jakékoli činnosti jakékoli organizace nedošlo k drobným nedostatkům,“ řekl Kvapil s tím, že jeho vyjádření je stanoviskem celého vedení MFO.

Doplnil, že součástí auditu byla příloha s vyjádřením právního oddělení magistrátu týkající se jeho podnikání. Na něm právníci podle šéfa MFO neshledali nic nezákonného.

„Jediné, co v tuto chvíli z nových pravidel řízení příspěvkových organizací vyplývá, je to, že takováto činnost (vedlejší podnikání, pozn. red.) od září minulého roku musí být řediteli schválena příslušným náměstkem. Audit zřizovateli doporučil, aby řediteli tuto činnost upravil, nebo napravil, nebo nepovolil,“ řekl.

S možností, že jedním z nápravných opatření může být jeho odvolání, počítá. „To se ale člověku ve volené funkci může stát kdykoliv,“ podotkl Kvapil.

Po odvolání managementu vedení odborů volá. „Cílem naší snahy je filharmonie, která se vyznačuje maximální možnou mírou umělecké kvality, ale také hospodárnosti a transparentnosti. Věříme, že v tomto jsme na jedné lodi s posluchači i zřizovatelem. Zároveň jsme ale přesvědčeni, že k tomuto cíli vede cesta pouze přes výběrová řízení, ze kterých po 24 letech vzejde nový a plně profesionální management,“ řekl MF DNES Pospíšil.