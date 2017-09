V květnu ředitel filharmonie po protestech rezignoval, teď chce zpět

Na konci května se zdálo, že éra tehdejšího ředitele Moravské filharmonie Olomouc (MFO) Vladislava Kvapila po téměř čtvrtstoletí definitivně skončila. Kvapil tehdy v reakci na hrozící stávku, kterou chystali hudebníci požadující jeho odvolání, sám odstoupil z funkce. Nyní se však ukazuje, že jeho odchod nemusí být definitivní.

Někdejší šéf městské příspěvkové organizace, který MFO dočasně vede jakožto člověk pověřený jejím řízením, se totiž podle kuloárních informací přihlásil do konkurzu na nového šéfa filharmonie.

Jméno budoucího ředitele MFO navrhne městské radě výběrová komise ke konci září.

Informaci ohledně Kvapilovy účasti v konkurzu zveřejnili odboráři při MFO na svém neoficiálním Facebooku.

„Olomoucké tamtamy pracují. Dostala se k nám z několika stran jména uchazečů, kteří bojují o místo ředitele MFO,“ stojí na stránkách společně se seznamem jmen údajných zájemců.

Někdejší šéf MFO svoji přihlášku do výběrového řízení nepotvrdil ani nepopřel. Na dotazy, které mu MF DNES po domluvě poslala e-mailem, uvedl pouze to, že se k celé věci nechce vyjadřovat.

Ještě začátkem června - tedy dva a půl měsíce před termínem doručení přihlášek, který vypršel v půlce srpna, ovšem v rozhovoru pro MF DNES tvrdil, že o účasti ve výběrovém řízení v danou chvíli neuvažuje.

Sdílný ohledně účastníků konkurzu nebyl ani náměstek primátora Pavel Urbášek. „V tuto chvíli můžu říct jen to, že se do výběrového řízení přihlásilo sedm zájemců a jeden z nich už odstoupil. Ke jménům účastníků řízení se nemohu jakkoliv vyjádřit, protože jsme v této věci podepsali mlčenlivost,“ vysvětlil.

Odboráři nevěří, že by exředitel mohl v konkurzu zvítězit

Odbory, které někdejšího šéfa MFO několik měsíců ostře kritizovaly a byly připraveny stávkovat za jeho odvolání, si za informací ohledně Kvapilovy účasti v konkurzu stojí. Počínání exšéfa je překvapilo.

„Účast odstoupivšího ředitele ve výběrovém řízení nechápu. Ale nevěřím tomu, že by mohl do bojů o pozici ředitele vážně promluvit, protože svoje kvality a schopnosti prokázal již dostatečně. Víme přece, jaká rozsáhlá pochybení management filharmonie činil, kam orchestr po 25 letech dovedl a že se mu ve finále razantně postavila většina hudebníků,“ podotkl šéf odborů při MFO Vojtěch Pospíšil.

S Kvapilovým vedením, jakožto osobou pověřenou řízením MFO do doby jmenování nového šéfa, odborář není spokojený ani nyní.

„Po složení funkce se o orchestr nestará už vůbec. Například na zájezdy jezdíme jako sirotčí bratrstvo bez zástupce zaměstnavatele, a to také do zahraničí, což je naprosto unikátní. Jsme ale v situaci, že se již nemáme kam odvolat a jak tyto problémy řešit,“ popsal šéf odborů.

Další kontrola v MFO, tentokrát na téma nápravná opatření

Počátky kauzy sahají do loňského srpna, kdy se Pospíšil obrátil s výčtem údajných pochybení Kvapila na radnici. Vedení města pak poslalo do filharmonie kontrolory, kteří mnohá podezření potvrdili. Z jejich protokolu vyplynulo mimo jiné to, že Kvapil podnikal bez souhlasu města ve stejném oboru jako MFO, přičemž k tomu využíval i její sál, aniž by platil za jeho pronájem.

Radnice následně potrestala Kvapila výtkou a zkrácením roční odměny o 90 tisíc korun. Zároveň mu dala za úkol zjednat v MFO nápravná opatření s tím, že je překontrolují auditoři města.

„Výsledky tohoto interního auditu projedná rada na některém z dalších zasedání,“ řekl Urbášek.

Kroky, které radnice učinila vůči Kvapilovi, ovšem odboráře neuspokojily a začali v květnu s podporou většiny členů orchestru připravovat symbolickou stávku za odvolání ředitele.

Plánovaný protest se nakonec neuskutečnil, a to i přesto, že radnice Kvapila odvolat odmítla. Několik dní před stávkou totiž dnes už bývalý ředitel poslal na radnici rezignační dopis.

Kvapil ovšem kritiku od počátku odmítá. Stejně tak v rozhovoru pro MF DNES popřel, že by rezignací uznal výtky odborářů. „Zdravotní okolnosti byly jedním z důvodů, proč jsem dospěl k názoru, že už dál nechci bojovat,“ prohlásil.