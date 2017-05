Muž se chtěl někde vyspat. Vlezl do nezamčeného bytu a zalehl do postele

Osmadvacetiletý muž z Olomoucka se do bytu vetřel během noci na středu, aniž by obyvatele bytu probudil. Ten ho tak objevil až ráno a okamžitě přivolal policii.

„Muž uvedl, že neměl kde spát, a tak využil toho, že se mu podařilo najít byt, jehož dveře nebyly zamčené. Vešel dovnitř a v jednom z pokojů usnul,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

Během následného vyšetřování se ukázalo, že nezvaný host v bytě nic neponičil ani neukradl, i tak mu ale za trestný čin porušování domovní svobody hrozí v krajním případě až dvouleté vězení.

Policisté z regionu řešili podobně kuriózní případ i na podzim a to na Prostějovsku. Opilý muž si tam vlezl do cizího auta zaparkovaného na zahradě. Hlídce to pak vysvětlil tím, že se potřebuje někde vyspat a venku je zima (více čtěte zde).