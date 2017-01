Muž bil přítelkyni pěstmi. Když ji chytil pod krkem, dostal ránu svícnem

Hádka dvaatřicetiletého muže a o rok mladší ženy se v jednom z přerovských rodinných domů strhla v sobotu večer.

„Muž situaci neunesl a ženu na schodišti rodinného domku několikrát udeřil pěstí do obličeje. Pak ji vytáhl do prvního patra, kde jí uštědřil další údery pěstí, které směřoval do celého těla. Napadenou také několikrát hodil na zeď,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Brutální útok nakonec ukončila samotná žena a to poté, co ji agresor chytil pod krkem.

„Udeřila ho a to pravděpodobně svícnem, který zahlédla na polici. Poté se jí podařilo vyběhnout z domu na ulici, kde vzápětí zkolabovala,“ doplnila Zajícová.

Ženu ošetřila přivolaná záchranná služba a převezla ji do nemocnice. Útočník je nyní podezřelý z trestného činu pokusu o ublížení na zdraví, za který mu hrozí až k tři roky vězení.