Na výstavě se narodilo mládě jedné z nejmenších opic, musí do inkubátoru

Ošetřovatelé dokázali opicím vytvořit podmínky podobné přirozenému prostředí, které tamaríni pinčí k rozmnožování potřebují. Na světě se to daří jen několika desítkám chovatelů. Nyní se ale o přírůstek musí postarat.

„Mladě musíme dokrmovat, protože samice o něj neprojevuje zájem, což je u těchto druhů v zajetí běžné. Čeká nás tedy nelehký úkol, protože samo začne žrát za dva tři měsíce, přesto se o to pokusíme. Opičku převezeme do speciálního inkubátoru,“ nastínil jeden z pořadatelů výstavy Milan Chovančík.

Podle něj navíc brzy přibude také mládě další malé opičky - kosmana bělovousého. Opice těchto druhů patří mezi nejmenší na světě, proto i jejich mláďata nejsou větší než dlaň ruky a váží několik desítek gramů. Potřebují teplo a pravidelné dokrmování přes injekční stříkačku, pokud se dožijí dospělosti, vyrostou do délky asi 25 centimetrů a hmotnosti 450 gramů.

Výstava exotických zvířat představuje v olomouckém muzeu kromě malých opiček i hady, chameleony, agamy, pavouky, štíry, různé druhy želv včetně těch největších afrických, burunduky, sysly, ale i drobné hlodavce, morčata a králíčky. Unikátní je i tím, že si návštěvníci řadu zvířat mohou vzít do ruky. Potrvá do 30. října a je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin.