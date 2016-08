VIDEO : Náklaďák narazil do železničního mostu, posunul ho o více než metr

14:58 , aktualizováno 14:58

Letos už potřetí museli hasiči a policisté vyjíždět k železničnímu mostu na kraji Němčic nad Hanou na Prostějovsku. Řidič dalšího nákladního auta zde projížděl s příliš vysokým nákladem a do mostu narazil. Následky jsou zdaleka nejvážnější, náraz posunul most o více než metr a škody jdou do milionů korun.