Muž vrazil k expřítelkyni, napadl ji a okradl. Pak opilý sedl za volant

Čtyřicetiletý muž se dostal násilím do nyní už bývalého společného bydliště v jedné z menších obcí u Přerova v úterý večer.

„Zamčené dveře vykopl a vstoupil do chodby, kde se s ženou setkal a odstrčil ji na židli. Žádal, aby mu dala jeho věci a při tom ji vulgárně nadával. Žena poté vstala ze židle a když od muže odcházela, řekla mu, aby odešel. On na to zareagoval tak, že ji kopl do nohy. Napadená následně upadla, muž k ní přiklekl a uchopil ji do takzvané kravaty,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Na ženino volání o pomoc zareagoval syn a její známý a když na místo přiběhli, agresor ženu nechal odejít do jiné místnosti a sám dům opustil. Napadená však zjistila, že si s sebou vzal také obálku s patnácti tisíci korunami. Škodu navíc o čtyři tisíce navýšily poničené dveře.

V rukou policie skončil o dvě hodiny později a to způsobem, který mu u soudu situaci nevylepší.

„Vůz, ve kterém jel, zastavila hlídka ke kontrole v obci Lipová. Při dechové zkoušce mu přístroj naměřil 3,22 promile alkoholu, policisté mu proto zadrželi řidičský průkaz a převezli ho do cely, aby nemohl pokračovat v trestné činnosti,“ popsala Zajícová.

Muž je nyní podezřelý z porušování domovní svobody, krádeže a ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až tři roky vězení.