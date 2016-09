Boj těžkých vah. Podnikatel Benýšek žaluje olympijský plán bosse Černoška

Národní olympijské centrum roste v lukrativní lokalitě u tenisových kurtů v Prostějově, kde Benýšek vlastní nemovitost. Na úřady, které o stavbě za přibližně sto milionů korun rozhodují, již podal námitku podjatosti a požaduje, aby se celý projekt posuzoval také s ohledem na majitele sousedních parcel. Jenže neuspěl, a proto spor posílá k soudu.

„Úřední šiml zařehtal velmi rychle a upozornění na podjatost smetl ze stolu. My jsme každopádně v reakci na to podali správní žalobu. Ať rozhodne správní soud,“ oznámil nyní Benýšek, který se tím postavil do cesty plánům dalšího z nejmocnějších lidí v regionu, sportovního bosse Miroslava Černoška. Právě on plány olympijského centra prosadil a Benýškovy výhrady odmítá.

Podnikateli vadí především to, jakou roli hrají Olomoucký kraj a město Prostějov, které jako správní orgány o stavbě rozhodují v územním a stavebním řízení a zároveň centrum staví, protože jsou ovládajícími členy spolku Prostějov olympijský.

„Stanovy spolku členy zavazují k použití všech prostředků, aby stavba olympijského centra byla postavena. Kéž by vždy ve správních řízeních úřady rozhodovaly tak rychle jako v tomto případě, kdy samy sobě umetají cestu k rychlé a bezproblémové stavbě,“ zlobí se Benýšek.

„Z veřejných zdrojů tak roste projekt, od kterého se drží veřejnost stranou. To se pak staví. Za půl roku územní řízení, stavební řízení včetně nabytí právní moci a teď i vybraný dodavatel. To skoro odporuje fyzikálním zákonům,“ dodal.

Úřad: Jen se snažíme věci vyřizovat v co nejkratších lhůtách

Krajský úřad, který rozhodoval o jeho námitkách, to odmítá. Mluvčí Kamila Navrátilová prohlásila, že úřad se striktně drží správních lhůt.

„Snahou úředníků je zbytečně neprodlužovat správní řízení a odpovídat v co nejkratších lhůtách. Podle správního řádu je správní orgán povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu,“ uvedla. Základní lhůta je třicet dnů, pokud není nutné někoho předvolat nebo udělat například kontrolu na místě.

Projekt Národního olympijského centra prosadil a sehnal na něj peníze jeden z nejvlivnějších mužů českého sportu Miroslav Černošek, šéf marketingové agentury TK Plus zastupující elitní české sportovce. Centrum staví spolek Prostějov olympijský, kde je třetinově zastoupen kraj, město a také společnost přímo spojená s Černoškem - Tenisový klub Prostějov, která má vedle kurty a hotel.

Investici pokryje dotace, kraj platí projekt a město dalo k dispozici pozemky. Prvních třicet milionů korun již ministerstvo školství uvolnilo a na stavbu slíbilo dalších osmdesát milionů. Spolek Prostějov olympijský již získal stavební povolení, vybral dodavatele a v těchto dnech zahájil stavbu.

Je v tom i určitá malost, kontruje Černošek

Také Černošek, který se s Benýškem zná, jeho námitky odmítá. „Mám pocit, že pohled pana Benýška vychází ze špatné komunikace s Magistrátem města Prostějova a Olomouckým krajem, což neumím posoudit, a jednak, a to jsem mu v osobní SMS sdělil, z určité malosti a špatné informovanosti. Snad mu nejde o to, aby talentovaná mládež zařazená do olympijského centra neměla kde sportovat,“ reagoval sportovní boss.

Podnikatel Benýšek je známý jako blízký spolupracovník Petra Kellnera a jeho skupiny PPF a také jako někdejší majitel hokejové Slavie. Patří mu mimo jiné Krátký film Praha a studio Bratři v triku s archivem filmů.

Jádrem jeho skupiny je však zejména lesnictví a zemědělská půda, které na Moravě vlastní přes 1 500 hektarů. U Prostějova má například Bělecký mlýn a v Přemyslovicích nedávno koupil zámek z 19. století (více čtěte zde).

Benýšek však není jediný, komu kraj protesty proti stavbě olympijského centra shodil ze stolu. Proti územnímu rozhodnutí se odvolal také spolek Pro Prostějov, který nesouhlasil například s dopravním řešením celé lokality nebo s kácením desítek vzrostlých stromů. Krajský úřad odvolání zamítl. Při stavbě Národního olympijského centra tak padne dvaatřicet vzrostlých stromů.

Prostějovská radnice nyní sdělila, že spolek Prostějov olympijský jich vysází trojnásobek. Zaplatí za to zhruba 600 tisíc korun.

„Odbor životního prostředí povolil kácení dřevin a uložil náhradní výsadbu,“ potvrdil náměstek prostějovské primátorky Jiří Pospíšil.