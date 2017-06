Na Olomoucku sjel autobus z dálnice do příkopu, zraněno bylo 24 lidí

Autobus se 47 lidmi havaroval před půl desátou na 250. kilometru dálnice ve směru z Mohelnice na Olomouc. Sjel ze silnice, narazil do několika stromů a poté částečně sjel do příkopu. Náraz zdemoloval zhruba polovinu vozu.

„Operační středisko vyslalo na místo pět jednotek hasičů, kteří ihned zahájili záchranné a vyprošťovací práce, a také evakuační autobus,“ popsala mluvčí krajského hasičského sboru Vladimíra Hacsiková.

Záchranáři na místě ošetřili 24 zraněných. „Většina zranění je nevážného charakteru, jde o oděrky či odřeniny. Čtyři cestující však utrpěli středně těžká zranění. Tři lidi museli z havarovaného autobusu vyprošťovat hasiči. Pacienti byli rozvezeni do Olomouce do fakultní a vojenské nemocnice a dále také do nemocnice ve Šternberku,“ doplnil mluvčí záchranné služby Zdeněk Hošák.

Policisté nyní odklání dopravu na objízdnou trasu. „Dálnice je kvůli vyšetřování nehody ve směru na Olomouc uzavřena a to od sjezdu u Nasobůrek po nájezd u Unčovic,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

Nehoda zcela zablokovala provoz jednoho směru dálnice D35 na Olomoucku už podruhé během několika dní. V pátek provoz zkomplikovala srážka dvou nákladních a tří osobních aut poblíž Velkého Újezdu, při které se zranili dva lidé (více čtěte zde).