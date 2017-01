Mladík bez řidičáku jel příliš rychle, felicia skončila na střeše

Devatenáctiletý mladík z Bludova havaroval se Škodou Felicia poblíž svého bydliště ve čtvrtek po jedné hodině ráno.

„Při jízdě směrem na Šumperk zřejmě v ostré levotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu silnice a svým schopnostem, vůz se dostal do smyku, bočně narazil do svodidel a poté byl odhozen do protisměru, kde se převrátil na střechu,“ popsala policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Mladík se při nehodě lehce zranil, podle výsledku dechové zkoušky před jízdou alkohol nepil. Následně se ale ukázalo, že na silnici vůbec neměl vyjet, protože nikdy nevlastnil řidičský průkaz.

Okolnosti nehody policisté nadále vyšetřují, škoda na poničeném autě a svodidlech je vyčíslena předběžně na 30 tisíc korun.